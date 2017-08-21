Московский арбитраж отказал Siemens в аресте поставленных в Крым газовых турбин
Арбитражный суд Москвы отказал немецкой компании Siemens в введении обеспечительных мер и наложении ареста на четыре газовых турбины, которые были поставлены в республику Крым в нарушении санкционного режима
Арбитражный суд Москвы отказал немецкой компании Siemens в введении обеспечительных мер и наложении ареста на четыре газовых турбины, которые были поставлены в республику Крым в нарушении санкционного режима. Немецкий концерн требовал арестовать турбины и запретить их монтаж.
Ранее Siemens подала иск в московский арбитраж к ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», ООО «Сименс технологии газовых турбин» и ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт». Немцы требовали принять обеспечительные меры к структурам госкорпорации «Ростех».
По версии Siemens, структуры «Ростеха» против воли производителя поставили в Крым газовые турбины, которые изначально должны были быть отправлены в Краснодарский край. При этом поставлять продукцию компании в Крым запрещено в рамках антироссийских санкций.
В «Технопромэкспорте» заявили, что турбины закупили на вторичном рынке и модернизировали на российских предприятиях. Данное оборудование было произведено на совместном предприятии «Силовых машин» и Siemens в Санкт-Петербурге, но переделали на заводах «Ростеха».
Тем не менее, скандал с турбинами стал поводом для расширения антироссийских санкций со стороны Евросоюза. Кроме того, руководство Siemens отказалось поставлять свое оборудование российским госкомпаниям, а также вышла из предприятия «Интеравтоматика», которое устанавливало турбины в Крыму.