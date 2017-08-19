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Экономика
19 августа 09:46

Московские власти отменили тендер на ремонт дорог стоимостью 4,7 млрд рублей

Московское предприятие ГБУ «Автомобильные дороги» отменило тендер на ремонт дорог на общую сумму 4,7 млрд рублей. Конкурс был отменен по требованию Федеральной антимонопольной службы, которая усмотрела нарушения в документации

Московское предприятие ГБУ «Автомобильные дороги» отменило тендер на ремонт дорог на общую сумму 4,7 млрд рублей. Конкурс был отменен по требованию Федеральной антимонопольной службы, которая усмотрела нарушения в документации.

Активист проекта «За честные закупки» Общероссийского народного фронта Александр Кулаков рассказал, что «Автомобильные дороги» пытались привлечь к выполнению ремонта исполнителя, который не соответствовал необходимым требованиям.

Заказчик заточил закупочную документацию по указанным закупкам под «своего» подрядчика, путем перевода работ по капитальному ремонту дорог в Москве в работы по текущему ремонту дорог, сообщает «Медуза».

Отметим, что это уже не первый тендер, который отменили московские чиновники в августе. Ранее мэрия столицы аннулировала заявку на благоустройство всего Бульварного кольца стоимостью 3,47 млрд рублей.

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