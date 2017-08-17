«Мегафон» подал в суд на Минобороны из-за долга в 4,3 млн рублей
Сотовый оператор «Мегафон» подал иск в Арбитражный суд Москвы к Министерству обороны России. Поводом для обращения в суд стал долг оборонного ведомства в размере 4,3 млн рублей
Сотовый оператор «Мегафон» подал иск в Арбитражный суд Москвы к Министерству обороны России. Поводом для обращения в суд стал долг оборонного ведомства в размере 4,3 млн рублей.
Представитель «Мегафона» в беседе с агентством ТАСС сообщил, что иск компании связан с взысканием дебиторской задолженности за оказанные услуги.
В Минобороны России претензии сотового оператора пока не прокомментировали.