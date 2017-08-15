Московские власти потратят на празднование Дня города полмиллиарда рублей
Празднование Дня города Москвы в этом году обойдется столичному бюджету в 500 млн рублей. Такую сумму озвучил вице-мэр столицы по экономическим вопросам Наталья Сергунина
Празднование Дня города Москвы в этом году обойдется столичному бюджету в 500 млн рублей. Такую сумму озвучил вице-мэр столицы по экономическим вопросам Наталья Сергунина.
В 2017 году День города в Москве отпразднуют 9 и 10 сентября.
Представитель мэрии сообщила, что часть расходов на празднование Дня города будет возложена на инвесторов. Например, один из инвесторов выпустит комиксы, посвященные истории Москвы. Другой инвестор предоставит для праздника уличные арт-объекты.
При этом уборка и содержание праздничных площадок, электричество будут оплачиваться из московского города.
По данным РБК, в 2016 году День города стал самым дорогим мероприятием в Москве. Согласно сайту госзакупок, московские власти разместили заказы, связанные с Днем города, на сумму более 580 млн рублей.