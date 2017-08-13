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13 августа 12:19

Курс биткоина достиг рекордных 4 тысяч долларов за единицу

По состоянию на утро воскресенья 5:40 , курс биткоина составлял 4055,57 долларов, что на 11,3% выше предыдущих показателей. Капитализация криптовалюты составила 66,9 млрд долларов

Курс самой популярной в мире криптовалюты Bitcoin (биткоин) обновил исторический максимум. Курс криптовалюты превысил отметку в 4 тысячи долларов за единицу.

По состоянию на утро воскресенья 5:40 , курс биткоина составлял 4055,57 долларов, что на 11,3% выше предыдущих показателей. Капитализация криптовалюты составила 66,9 млрд долларов, сообщает РБК.

Курс биткоина дорожал на протяжении всей недели. Так,  5 августа bitcoin впервые с 11 июня преодолел отметку в 3000 долларов и вышел на рекордный для себя уровень 3200–3300 долларов.

В настоящее время в обращении находится 16,5 млн биткоинов.

Отметим, что в августе текущего года биткоин разделился на классический биткоин и bitcoin cash. Курс последней составляет 314 долларов за единицу.

Разделение криптовалюты произошло после того, как часть майнеров (тех, кто предоставляет свои вычислительные ресурсы для выполнения математической задачи по проверке и осуществлению биткоин-транзакций) и владельцев криптовалюты предложили заменить протокол биткоина на новый, SegWit2x, с целью увеличения скорости транзакций и уменьшения размера комиссии за операции.

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