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Экономика
11 августа 00:29

Фонд борьбы с коррупцией выявил картель на торгах МВД с участием генералов

Поставщиков транспортных средств для нужд МВД России заподозрили в картельном сговоре. Машины по госконтракту закупались по завышенным ценам. По данным Фонда борьбы с коррупцией, в сговоре участвовали генералы МВД

Фото: Million-kartin.ru

Поставщиков транспортных средств для нужд МВД России заподозрили в картельном сговоре. Машины по госконтракту закупались по завышенным ценам. По данным Фонда борьбы с коррупцией, в сговоре участвовали генералы МВД.

Фонд Алексея Навального выяснил, что  в картеле участвовали пять компаний: «Техинком», «Техно-темп», «КАН Авто Трейд», «КАН-Автоваз», «Авто Трейд». Борцы с коррупцией выяснили, что три последние зарегистрированы по одному адресу, имеют общего учредителя, а их телефонные номера сходятся. Компании принадлежат сыну бывшего губернатора Амурской области Александру Колесову. Его отец Николай Колесов занимает должность гендиректора дочернего предприятия  «Ростеха» компании «Концерн Радиоэлектронные технологии».

Компании участвовали, как минимум, в девяти торгах МВД России и конкурировали друг с другом.

По данным ФБК, осенью 2016 года ведомство Владимира Колокольцева закупило 82 автобуса КАВЗ 4238-42. Стоимость каждого автобуса составляет 4 млн 873 тысячи 250 рублей. На сайте компании аналогичный автобус стоит 4 млн 667 тысяч рублей. То есть МВД по итогам торгов оптом купило транспорт на 4,5% дороже, чем он стоит в розницу. Минимальная переплата составила порядка 17 млн рублей, подсчитали в ФБК.

Другой контракт на поставку 200 автомобилей Chevrolet Niva LC выиграла компания «Техно-темп». В розницу такой автомобиль стоит 630 тысяч рублей. МВД купило автомобили по цене 665 тысяч рублей за штуку. Всего ведомство переплатило около 7 млн рублей по данному контракту.

В марте 2017 года в аукционе на поставку 108 автомобилей Chevrolet Niva выиграла компания «Техинком». Цена автомобилей также была завышена, а общая переплата за эти автомобили составила 3 млн 850 тысяч рублей.

По подсчетам борцов с коррупцией, всего МВД переплатило по госконтрактам 4 млрд 853 млн 500 тысяч рублей. В фонде отмечают, что минимальная сумма, которую сотрудники МВД могли получить путем «откатов» равняется 240 млн рублей.

В документации указанных госзаказов стоит подпись заказчика заместителя начальника УОМТО ДТ МВД Сергея Горелика. В ФБК напоминают, что в 2013 году человек с этим именем фигурировал в коррупционном скандале о хищениях в полиции на три миллиарда рублей.

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