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Экономика
10 августа 00:29

Структура Минтранса продала Крымской железной дороге рельсы по двойной цене

Структуру Министерства транспорта России заподозрили в перепродаже Крыму железнодорожных рельсов по двойной цене. В компании объяснили подорожание сложной логистикой

Фото: simgov.ru

Структуру Министерства транспорта России заподозрили в перепродаже Крыму железнодорожных рельсов по двойной цене.  В компании объяснили подорожание сложной логистикой.

Подведомственный Росжелдору (структура Минтранса РФ) ФГУП «Спектр» закупил рельсы у «Российских железных дорог», а затем продал их Крымской железной дороге в два раза дороже. В период с 2016 года по июль 2017 года предприятие заключило контрактов с КЖД на 1 млрд рублей.

В 2017 году КЖД заключила со «Спектром» четыре контракта, самый крупный из которых предполагал поставку рельсов длиной по 100 м и общей массой 3,9 тыс. т. Стоимость контракта составила 289 млн рублей.

ФГУП «Спектр» в 2017 году закупил без конкурса партию рельсов с указанными характеристиками у филиала РЖД «Росжелдорснаба» за 166 млн рублей,  то есть в 1,7 раза меньше. Даты контрактов практически совпадают: первый предполагает поставку в период с 22 июня по 31 декабря, второй - с 20 июня по 31 декабря, сообщает РБК.

Представитель «Спектра» заявил, что предприятие начало работать с КЖД после того, как «возникла проблема» с доставкой стометровых рельсов на полуостров. Двойное увеличение стоимости рельсов при перепродаже в Крым в компании объяснили логистическими расходами, так как доставка на полуостров включает паромную переправу, использование специальных поездов, наемные бригады обслуживания и т.д.

В «Спектре» заверили, что прокуратура уже проводила по данному поводу проверку и не нашла никаких нарушений.

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