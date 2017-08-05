ЕС расширил антироссийский санкционный список из-за скандала с поставкой турбин в Крым
Власти Евросоюза расширили санкционный список российских граждан и российских компаний в связи со скандалом вокруг поставки газовых турбин производства немецкого концерна Siemens в республику Крым
Власти Евросоюза расширили санкционный список российских граждан и российских компаний в связи со скандалом вокруг поставки газовых турбин производства немецкого концерна Siemens в республику Крым. Ранее ЕС предупреждал Москву, что примет меры из-за нарушения санкционного режима ю
В соответствии с решением ЕС, в санкционный список включены заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак и генеральный директор компании «Технопромэкспорт» Сергей Топор-Гилка.
Совет ЕС отметил, что Андрей Черезов несет ответственность за принятие решения о передаче турбин Siemens в Крым, Грабчак курирует развитие электроэнергетики Крыма в целом, Топор-Гилка вел с Siemens Gas Turbine Technologies переговоры о покупке турбин для электростанции в Краснодарском крае, а затем отвечал за их передачу в Крым, сообщает РБК.
В санкционный список также вошли ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» и ЗАО «Интеравтоматика». По версии ЕС, эти компании участвуют в развитии независимого от Украины энергоснабжения Крыма и Севастополя, что «подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».
Напомним, ранее немецкая компания Siemens сообщила, что купленные у нее российской стороной газовые турбины в обход санкций были отправлены в Крым. При этом ранее президент России Владимир Путин лично обещал немецким чиновникам, что данные турбины в республике не окажутся.
Турбины изначально покупались для нужд Краснодарского края. Они были изготовлены на совместном предприятии Siemens и «Силовых машин» в Санкт-Петербурге, а затем модернизированы на заводах «Ростеха». Российская сторона считает, что «степень модернизации» турбин настолько велика, что продукция уже не может носить имя производителя. В Германии считают, что «продукция Siemens все равно остается продукцией Siemens».
После скандала в турбинами руководство Siemens отказалось поставлять свое оборудование российским госкомпаниям, а также вышла из предприятия «Интеравтоматика», которое устанавливало турбины в Крыму.