ФАС раскрыла картель на аукционе по поставкам продовольствия для нужд МВД
Федеральная антимонопольная служба раскрыла картель на аукционе по поставкам питания для структур МВД России. В ценовом сговоре участвовали пять компаний-участниц аукциона. Они координировали свои действия и поддерживали максимальные цены
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картель на аукционе по поставкам питания для структур МВД России. В ценовом сговоре участвовали пять компаний-участниц аукциона. Они координировали свои действия и поддерживали максимальные цены.
По данным антимонопольной службы, в картельном сговоре участвовали компании «ЦентрХлебСоюз», «БалтПродукт», «Нота», «Дарс» и «Агрохолдинг «Подмосковье», которые занимались поставкой продуктов для нужд МВД России.
ФАС установила, что с ноября 2014 года по февраль 2015 года указанные компании координировали свои действия, подавая заявки на участие в аукционах на поставку питания для Центрального окружного управления материально-технического снабжения МВД России. Участники аукциона добивались недопущения снижения цен на торгах при имитации конкурентной борьбы.
В отношении участников картеля будет возбуждено административное дело, а затем материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по факту ограничения конкуренции.
«К сожалению, картели на торгах остаются весьма распространенной практикой, которая очень дорого обходится бюджету и гражданам России», - прокомментировал ситуацию замглавы ФАС Максим Овчинников, слова которого приводит РБК.
Напомним, ранее разгорелся скандал вокруг поставок продовольственных пайков для бойцов Росгвардии. Компанию «Барышский мясокомбинат» заподозрили в поставках несъедобных пайков. При этом фирме было выплачено согласно госконтракту 680 млн рублей.