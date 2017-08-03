Московские рестораны пожаловались на падение выручки из-за программы «Моя улица»
Московские рестораны и кафе, которые расположены в зоне ремонта дорог в рамках программы «Моя улица», потеряли треть посетителей и четверть выручки. Всего в программу по благоустройству «Моя улица» попали 85 улиц в центре города
Московские рестораны и кафе, которые расположены в зоне ремонта дорог в рамках программы «Моя улица», потеряли треть посетителей и четверть выручки.
По данным сервиса бронирования «ТоМесто», в ресторанах количество бронирований с апреля по июнь 2017 года сократилось на 33,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В 2016 году совокупная доля по числу бронирований в ресторанах из зоны работ по благоустройству оценивалась в 15,1%, а доля в выручке - 13,9%. В апреле-июне текущего года бронирования оцениваются уже в 10,8%, а совокупная выручка - в 12,8%.
Всего в программу по благоустройству «Моя улица» попали 85 улиц в центре города. Из них 13 улиц входят в первую сотню самых популярных «ресторанных» мест Москвы.
Больше всего в столице пострадали рестораны на Краснопресненской набережной. В этом районе количество бронирований сократилось почти на 70%, а выручка заведений — на 66%. Похожая ситуация сложилась в ресторанах на Саввинской набережной, улицах Пречистенка и Сретенка. А вот число посетителей и выручка в ресторанах и кафе на Якиманской набережной, напротив, увеличились - на 85,7 и 38,8% соответственно. Такие показатели эксперты объясняют тем, что ремонтные работы в районе Якиманке завершились раньше, сообщает РБК.