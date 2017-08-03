Новая «прачечная» для бюджетных миллиардов
Скопированный детский конструктор вместо инновации, телепортацию, «фабрики будущего» и прочие «баночки с воздухом» предлагает сегодня Национальная Технологическая Инициатива - а государство не жалеет на это никаких денег
Шоу со слонами
Наше государство тратит столько денег на разные прожекты, что, скорее всего, никто бы и не обратил внимания на заявление премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что «свыше 12 миллиардов рублей составит бюджетное финансирование Национальной Технологической Инициативы» (НТИ).
Но только не тогда, когда вся страна увидела, как ему подсунули «инновационную новинку» отечественного производства в виде робота-слона, оказавшимся точной копией детского конструктора «лего», собрать который можно по схеме из интернета.
Кстати, там же в сети можно и заказать эту игрушку (причем, импортную) за 7 999 рублей.
Но знатный «ходок» по пространствам всемирной паутины Дмитрий Медведев, видимо, давно заглядывал в «детство» - презентацию в Нижнем Новгороде «первого русского робота» принял за «чистую монету». С виду очень довольный премьер тут же выделил на дальнейшую разработку проекта те самые 12,5 миллиардов рублей, которые и позволили «первому русскому роботу» стать просто самой дорогой скопированной игрушкой в мире.
Конечно, денег государство просто обязано давать тем, кого… придумало. Разработка НТИ началась в соответствии с поручением президента Путина, сценарии НТИ писали правительство РФ, АСИ, РАН, ведущие университеты и деловые объединения предпринимателей с 2014-го по 2015-й.
В середине 2015-го обозначились два «вектора движения» для НТИ. Российская академия наук предложила импортозамещение и реиндустриализацию, АСИ предложила стремиться к открытию новых рынков, которых сейчас нет вообще, чтобы впоследствии быть там первыми.
Победила точка зрения АСИ – а авангард инноваций были запущены так называемые «дорожные карты».
Планы, проекты и… деньги
К концу 2016-го те самые шесть дорожных карт НТИ, которые рассматривают использование новых технологий в области автомобилестроения, авиации, судостроения и освоения морских ресурсов, энергетики, медицины, а также в нейрокоммуникации человека и машины, были утверждены на самом высоком уровне.
Полтора года в НТИ крутили-вертели эти карты, не заботясь о хлебе насущном - с учетом миллиардов, заложенных на этот год, в ближайшие три года НТИ перепадет от государства 28,8 миллиардов рублей.
Видимо, правительство проглотило горькую пилюлю 2016 года, когда выделенные НТИ на тот год 8 миллиардов не были реализованы полностью. Тогда остаток из двух миллиардов пришлось срочно перераспределять в фонд Бортника, входящий в структуру НТИ. А тот поспешил под это дело организовать спецконкурс «Развитие-НТИ» - главное, чтобы излишки денег больше не возникали.
А чтобы проще было распределять деньги внутри НТИ, Российская венчурная компания (РВК), которая является «кассиром» для проектов НТИ, организовала новый фонд поддержки «Национальной технологической инициативы». Его возглавил бывший замруководителя Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ Роман Шарыкин, и под него сразу же наметили 8 миллиардов рублей под наиболее перспективные проекты. Надо полагать, менее значимые будет реализовывать и оплачивать другая структура НТИ - возможно еще какой-нибудь фонд, на придумку которых здесь весьма горазды. Да и всем известно – чем больше в огромной организации разных фондов, фирм, «дочек» и т.д., куда распределяются и перераспределяются средства, тем сложней отследить их движение, траты и предназначение.
Но чем вообще это самое загадочное НТИ может поднять нашу страну на новые высоты? Глобальная идея заключается в том, чтобы создать принципиально новые высокотехнологичные рынки, которых на сегодняшний день просто не существует. Для этого нужно разработать в России прорывные технологии, чтобы через 20-30 лет страна была не в роли отстающей, а автоматически стала лидером на новых рынках.
Кураторами работы над НТИ являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Российская венчурная компания (РВК).
Если сказать о тех шести утвержденных проектах, предназначенных для людей с тяжелыми нарушениями речи и движений, для создания технологий сохранения и расширения ресурсов мозга человека, для координации систем морской навигации и вспомогательных береговых служб, для подготовки кадров, для совершенствования спутниковых геоинформационных данных и сервисов морской отрасли и беспилотной аэросъемки – то на первый взгляд все это вещи нужные.
Но среди туманности планов и конкретики сумм совсем не видно, за что именно платятся деньги разработчикам. Есть проекты, какие-то сроки и есть десятки миллиардов, которые для простого россиянина-налогоплательщика просто кидаются в НТИ «скопом» - мол, распределяйте там между собой, чтобы всем на все хватило.
Ощущение такое, что в НТИ сколько не попросят, столько дадут, какое время реализации назначат, такое им и предоставят. Тут два варианта такого правительственного разгильдяйства: или зачинатели НТИ упустили вожжи из рук или НТИ для того и придумано, чтобы сплавлять под «значимые» проекты заоблачные суммы, а потом перераспределять их с учетом чьих-то… личных интересов. Кто отследит-то?
А суммы и впрямь заоблачные – если премьеру скопированного «слона» подсунули, а он так легко «отслюнявил» 12,5 миллиардов, при этом, не будучи ни глухим, ни слепым, и вообще считаясь неглупым человеком, чьи личные интересы могут стоять за всем этим НТИ, можно лишь догадываться.
Зачем оффшор, если будет телепорт?
А чтоб уж совсем развеселить всех, в плане авторов проектов НТИ появилось освоение в практических целях телепортации. В общем, ищите себе другую работу колдуны, чревовещатели и предсказатели всех мастей – теперь государство само станет «чревовещать».
Правда, "внедрение нейроинтерфейса, квантовых вычислений, телепортации, использование природоподобных явлений для передачи информации" планируется запускать на период 2025-2035 гг., но денежки авторы проекта хотят уже сейчас.
Один из разработчиков дорожной карты SafeNet, глава объединения ИТ-компаний Руссофт Валентин Макаров так и сказал в одном из СМИ, что телепорт в ближайшие 20 лет в России навряд ли появится, но выделять средства на перспективные исследования все же необходимо. Типа, дайте денег, а мы что-нибудь за них попробуем придумать. И на уровне правительства все это на полном серьезе обсуждают.
Кто и как сможет следить за работой «телепортистов», ума не приложу, если по более-менее «прикладным» проектам «дорожных карт» некоторые специалисты говорят, что на 20 лет вперед можно расписать что угодно, все равно их реализацией будут заниматься другие люди.
А глава Фонда информационной демократии и бывший замминистра связи Илья Массух говорит, что: «Важно … не заниматься заведомо утопичными сферами, потому что наличие постоянного финансирования будет "зашоривать" глаза».
Конечно, «зашоривает» глаза сумма в 14,5 миллиардов рублей, которые пойдут на финансирование дорожной карты «Технет» в рамках все той же НТИ, где карте речь идет о так называемых «фабриках будущего». Эти «фабрики» должны помочь преодолеть технологическое отставание в робототехнике, станкостроении и других технологичных отраслях.
Как мы сможем преодолеть отставание в робототехнике, мы уже увидели на примере скопированного «у них» конструктора «лего». Судя по всему, станки будут создаваться таким же способом. Так не легче купить какие-то технологии, лицензии на производство – и потратиться на это много, но один раз, чем выделять из бюджета каждый год колоссальные суммы и за них все равно выдавать «на гора» банальные подделки?
Вот, например, ОКБ им. Симонова из Татарстана заявило проект создания беспилотного комплекса высотного мониторинга, «аналогов которому по продолжительности полета и грузоподъемности нет в мире». И просит у государства 2 миллиарда рублей. В принципе, проект нужный – с нашими бескрайними территориями, да плюс освоением Арктики такой аппарат может быть полезным.
Но опять же - говорят, движок на беспилотник хотят ставить немецкий, в чем тогда ноу-хау? Опять же, в Китае и США беспилотники вообще обходятся без двигателей и, тем не менее, могут находиться в воздухе сутками. А если уж приспичило ставить движок – так у нас уже есть проверенный и родной М-14П. Зачем изобретать велосипед? Похоже на знакомую ситуацию, когда берем набор из западных комплектующих "Сделай сам" и осуществляем отверточную сборку иностранного выдавая за свое и лихо пиля деньги ...
Деревня «Потемкино» 21 века
Сама же концепция НТИ смахивает на банальное выкачивание денег из бюджета. Очередная «прачечная», наподобие пресловутого «Роснано» неувядающего в своих прожектах Анатолия Чубайса, о которых уже писала наша газета. Там тоже и айфоны разрабатывали «отечественного» производства стоимостью в сотни миллионов рублей, и в литий-ионные аккумуляторы для автобусов бухали 15 миллиардов и еще много чего потустороннего, а все, чем прославились, так это коррупционными госзаказами, корпоративом в несколько миллионов рублей и заявлением Чубайса о том, что «У нас очень много денег».
Поэтому правильно мы в своем «роснановском» материале назвали эту инновационную «шарашку» конвейером для идей фикс. Еще бы - 182 миллиарда рублей, выделенных государством «Роснано» в период 2011-2015 и с десятками заложенных миллиардов на несколько следующих лет, и абсолютный ноль в графе «Сделано в России».
Хотя относительно НТИ директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков уверен в успехе всех проектов НТИ. Он говорит, что благодаря проектам в России появились новые и очень важные профессии, которых раньше не было – например, оператор беспилотного летательного аппарата.
Говоря, о перспективности этой специальности, господин Песков, однако, не уточнил, какова потребность таких операторов ожидается в масштабах страны (ведь деньги тратит государство) – 100 человек, 200, может быть, даже 500… Деля миллиарды вбрасываемых в НТИ рублей на эти полтысячи операторов, получаем на выходе специалиста, обучение которого будет обходится в десятки миллионов бюджетных рублей. Думаю, все вместе взятые кружки технического моделирования в стране не получают таких денег. А ведь на их базе можно запросто основать какой-нибудь общий курс в техническом ВУЗе, и из уже вполне технически подкованных ребят готовить специалистов вполне недорого для казны.
О самой концепции НТИ многие специалисты говорят скептически.
Артем Инютин (TMT Investments) считает, что там, где государство пытается подменить собой бизнес, всегда случаются провалы. Для того чтобы получился толк из этого начинания, нужно, чтобы государство не заливало проект деньгами, а создавало условия, при которых в него пойдут частные западные и российские инвестиции, а участниками станут частные компании из разных стран.
Сергей Топоров (Leta Capital) уверен, что для достижения успехов России необходимо сотрудничать с другими странами. Он не видит смысла в планировании на 20-25 лет вперед — в условиях, когда экономические потрясения случаются каждые 5-7 лет. «Невозможно плясать от искусственного спроса — это основная проблема НТИ. Для того чтобы попадать на «рынки будущего», особенно развитых стран, нужно работать в сотрудничестве с этими рынками прямо сейчас. Как мы можем давать наукоемкие технологические решения всему миру, не зная его потребности в них?».
А Алексей Соловьев (Prostor Capital) убежден, что оценить «масштабы бедствия» невозможно – слишком длительная перспектива у всех этих проектов.
Вообще, наряду с проектами НТИ среди специалистов бытует мнение, что в сырьевой стране, где национальное достояние это сырьевые «Газпром» и «Роснефть», инновационное развитие невозможно.
Развивая инновации, государство должно обеспечивать дешевые и доступные кредиты прежде всего тем, кто не просто разрабатывает проекты лет на 30 вперед, а тут же их внедряет в индустрии и агрохозяйстве. Софинансировать их, предоставлять налоговые льготы – тоже, казалось бы, интерес власти. Но у нас нет дешевых кредитов и налоговых льгот для настоящих новаторов, если только те не в «системе» какого-нибудь АСИ, НТИ или, прости господи, «Роснано».
Одиночкам чаще всего отказывают, хотя пример Китая, с их ручной раздачей заказов наиболее перспективным компаниям мог бы стать для нас заразительным. Ибо, самые значительные проекты в мире разрабатывало государство (космос, атом, компьютеры, интернет, мобильная связь), а уж потом отдавало их реализацию в надежные «частные» руки.
У российского НТИ все намного коварней – государственные гранты отдаются лишь тем компаниям, которые уже получили какие-то деньги по схеме софинансирования. Другими словами – сначала найди деньги на то, чтобы разработать какую-нибудь новинку, а потом, возможно, тебе добавят от НТИ, чтобы ты мог закончить проект, уже как «государственный».
А напоследок я скажу
На сегодня выходит так, что из массы проектов НТИ пока получилось лишь одно – постоянное финансирование. А скопированный робот за 12,5 миллиардов – это, пожалуй, лишь безобидная шутка. Ведь если завтра «ученые» соберут какой-нибудь стратегический «конструктор», который должен не чиновников напоказ развлекать, а, например, защищать страну – а он снова окажется «оберткой»? И отечественным у нее будет лишь название, как у «буксующего» «Суперджета», пытающегося завоевать мировой рынок пассажирских перевозок с напичканным импортными узлами и агрегатами нутром?
Все одобренные проекты НТИ сами по себе симпатичны. Но сегодня мы отстали во многих сферах от Запада лет на 20-30, и теперь вместо того, чтобы догонять, пытаемся придумать новые рынки. Расчет на то, что будем там первопроходцами. Но неужели «наивные люди» в наших верхах думают, что на Западе ученые и инноваторы сидят на «попе ровно», довольствуясь тем, что уже изобретено? Ничего подобного - когда мы лет через двадцать начнем реализовывать то, что удастся запустить, и на эти рынки мы будем заходить, спрашивая «Кто последний?».
Все эти АСИ, НТИ и «Роснано» напоминают кучу «потемкинских деревень», жить и работать в которых намного проще и сытней, чем что-то действительно изобретать на «голодный желудок», зная, что этот проект не пробить.
Когда-то царице Екатерине Второй бутафорские деревни действительно застили глаза. Нынешние псевдопроекты находятся под непосредственным кураторством первых лиц государства и не видеть всю эту «филькину грамоту» они не могут. Но денег засылают много и регулярно, словно забыв о массе социальных и экономических проблем в стране. Чем такая щедрость может быть обусловлена? Тысяча и одна причина. Например, нынешняя власть хоть и долгоиграющая, но ведь тоже не вечная – может, таким образом, на старость откладывают?