Центральный банк почти на рубль повысил курс доллара и евро
Центральный банк России резко поднял курсы евро и доллара на четверг, 3 августа. Официальный курс американского доллара установлен в размере 60,58 рубля. По сравнению с предыдущим показателем доллар подорожал на 74 копейки
Центральный банк России резко поднял курсы евро и доллара на четверг, 3 августа. Официальный курс американского доллара установлен в размере 60,58 рубля. По сравнению с предыдущим показателем доллар подорожал на 74 копейки.
Курс евро установлен в размере 71,69 рубля, что на 96 копеек больше, чем показатель сегодняшнего дня.
В ходе торгов на Московской бирже американская валюта торговалась на отметке 60,59 рубля, а евро -на отметке 71,78 рубля.