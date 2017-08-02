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Экономика
02 августа 17:11

Центральный банк почти на рубль повысил курс доллара и евро

Центральный банк России резко поднял курсы евро и доллара на четверг, 3 августа. Официальный курс американского доллара установлен в размере 60,58 рубля. По сравнению с предыдущим показателем доллар подорожал на 74 копейки

Центральный банк России резко поднял курсы евро и доллара на четверг, 3 августа. Официальный курс американского доллара установлен в размере 60,58 рубля. По сравнению с предыдущим показателем доллар подорожал на 74 копейки.

Курс евро установлен в размере 71,69 рубля, что на 96 копеек больше, чем показатель сегодняшнего дня.

В ходе торгов на Московской бирже американская валюта торговалась на отметке 60,59 рубля, а евро -на отметке 71,78 рубля.

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