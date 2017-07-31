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31 июля 12:39

ФАС не увидела оснований для повышения тарифов на связь после отмены внутрироссийского роуминга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит причин для роста цен на сотовую связь после отмены внутрироссийского роуминга. В ведомстве считают, что тарифы могут подрасти только на «доли копейки»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит причин для роста цен на сотовую связь после отмены внутрироссийского роуминга. В ведомстве считают, что тарифы могут подрасти только на «доли копейки».

«Под этот сверхдоход экономически обоснованных затрат нет. Поэтому с точки зрения закона и прекращения нарушения антимонопольного законодательства операторы просто перестанут получать этот доход. Это не значит, что организация должна его где-то возместить», - заявила РИА Новости глава управления ФАС по регулированию связи и информационным технологиям Елена Заева.

Ранее СМИ неоднократно выражали опасения, что после отмены внутреннего роуминга сотовые операторы поднимут цены на связь. В ФАС считают, что оснований для роста цен нет.

«Мы подготовили средневзвешенные цифры, очень средние, чтобы не раскрыть никакой тайны. И получается, что если операторы решат все-таки перенести этот доход, получаемый от внутрисетевого роуминга, на другие услуги связи, то минута может подорожать на доли копейки», - отметила г-жа Заева.

«Когда абоненты будут получать цены как дома, они будут и разговаривать как дома», - заявила Елена Заева, добавив, что сотовые операторы только выиграют от отмены внутреннего роуминга.

Ранее антимонопольное ведомство вынесло предупреждение «Вымпелкому», МТС, «МегаФону» и «Т2 Мобайл» в связи с выявленными признаками нарушения закона о защите конкуренции, которые выразились в установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России. По версии ФАС, цены в данном случае не должны отличаться.

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