Российским сотовым операторам грозят миллионные штрафы от ЕС в случае реализации «закона Яровой»
Пакет поправок в антитеррористическое законодательство депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова, известный как «закон Яровой», грозит российским сотовым операторам не только миллиардными затратами на его реализацию
Пакет поправок в антитеррористическое законодательство депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова, известный как «закон Яровой», грозит российским сотовым операторам не только миллиардными затратами на реализацию норм документа, но и крупными штрафами со стороны Евросоюза. Среди абонентов российских операторов есть граждане стран ЕС, а предусмотренное «законом Яровой» хранение данных о звонках и переписке пользователей противоречит регламенту Европейского союза.
Специалисты Института исследования интернета изучили новый регламент ЕС о защите данных, который вступит в силу в мае 2018 года. Нарушение этих норм может повлечь за собой серьезные штрафы в том числе для иностранных компаний.
Штрафы для сотовых операторов могут составить до 20 млн евро или до 4% от годовой глобальной выручки. Так, специалисты подсчитали размер штрафа по последней цифре и выяснили, что большой четверке российских операторов связи грозит взыскание в размере 45 млрд рублей.
В беседе с газетой «Ведомости» аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян отметил, что в «законе Яровой» нет норм, ограничивающих или запрещающих хранение трафика иностранных граждан или подданных. В случае, если российский оператор будет хранить данные пользователя из ЕС без его согласия или предоставит эти сведения российским правоохранительным органам без решения суда, он нарушит новый регламент.
Напомним, «закон Яровой» обязывает операторов связи в течение 6 месяцев хранить весь трафик клиентов, включая записи разговоров. При этом сведения о самих фактах передачи информации необходимо будет хранить в течение трех лет.
Расходы на реализацию требований закона могут составить сотни миллиардов рублей.