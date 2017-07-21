Культура госзаказа
Главное все делать «культурно»: вся страна говорит о коррупционных тендерах Минкульта, а по словам представителей ФАС, картельных сговоров в министерстве никогда не выявлялось
Чужие здесь не ходят?
Очередной шум поднял центр антикоррупционной политики партии «Яблоко», в котором обнаружили признаки картельного сговора в госзакупках Министерства культуры, одновременно просчитав, что структуры, близкие к родственникам и бизнес-партнерам главы министерства Мединского, заработали на этом 106,3 млн руб.
Сразу скажем, министерство через пресс-службу уже отреагировало на обвинение, заявив, что информация о картельном сговоре «не соответствует действительности … что ни сам министр, ни его супруга не имеют отношения … и что ведомство готовит иск о защите чести и достоинства «к перечисленным в запросе «Яблока» фирмам».
На самом деле, если руководствоваться принципом (не всегда в нашей стране соблюдаемым) – виноват или не виноват, определяет суд (в нашем случае ФАС), или еще более простым – не пойман не вор, Мединского и К обвинять в чем-то рано. Не будем делать этого и мы – тем не менее, посмотрим, что показало исследование центра, а так же, что говорит его замруководителя Алексей Карнаухов.
Согласно обнаруженным данных выходит, что начиная с 2014 года все госзаказы, и, соответственно, те самые 106,3 миллиона рублей поделили между собой четыре компании, каждая из которых так или иначе может пересекаться с Мединским родственно, дружественно или партнерски. В расчет брались 12 тендеров, организатором которых являлось либо само Минкультуры, либо подведомственные ему бюджетные учреждения, а также подчиненный министерству Ростуризм.
Под подозрение сотрудников антикоррупционного центра попали торги из секции «Туризм» на Петербургском экономическом форуме, конференция по военно-исторической реконструкции в Крыму, фестиваль «Кавказские игры» в Назрани и ярмарка народных промыслов в рамках фестиваля в Сочи, а так же несколько тендеров на разные мероприятия в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» и ряд конкурсов, связанных с участием России в Международной туристской выставке (ITB) в Берлине, — пресс-конференция, фотовыставка, информационное сопровождение и «презентация туристического потенциала России».
Относительно победителей торгов – «Медиа-консалтинг», «СВ Дот.Ру», «Стратегические коммуникации» и «Медиа-арт» в центре убеждены: «Компании действуют как единый конгломерат для имитации конкуренции и поддержания цен: так, средний процент снижения цены проигравшими фирмами составил 0,01%», а переплетение руководства этих «везунчиков» напоминает настоящую «санта-барбару»: совладелец «Стратегических коммуникаций» Юлия Шаркова ранее была гендиректором в «Медиа-консалтинге», а нынешняя глава этой компании Светлана Малкарова – учредителем «Медиа-арт», владелец «Медиа-консалтинга» Елена Кречетова – давняя знакомая Мединского, она возглавляет фонд целевого капитала Российского военно-исторического общества, председателем которого является министр культуры.
В четырех конкурсах принимали участие по две из перечисленных компаний вместе, но без иных участников – и понятное дело, каждая из них выигрывала через раз. Настоящая классика жанра в сфере распределения госзаказов, при которой участники торгов даже не считали нужным отправлять заявки на конкурс с разных IP-адресов.
Более того, большинство вышеуказанных фирм зарегистрированы в едином госреестре юрлиц по одним и тем же телефонам, один из которых совпадает с телефоном Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры – бюджетного учреждения, подведомственного Минкультуры. Этакий рассадник подконтрольных участников торгов так и видится простому обывателю – сами взрастили, сами на торги отправили, сами и выиграли.
Все это, конечно, еще проверять и доказывать надо – да вот смотрим дальше, а там все как говорится: чем глубже в лес....
«Медиа-консалтинг» и «СВ Дот.Ру» ранее делили один и тот же юридический адрес. По другому телефону, общему для всех компаний, зарегистрировано еще одно юрлицо – АНО «Центр социальных инициатив». Эта компания принимала участие в девяти из 12 тендеров, но не выиграла ни одного даже самого малюсенького. Но чтобы выигрывали другие и выигрывали без проблем, «кворум» участников должны пополнять исключительно «свои» фирмы, так называемые «компании-спойлеры», которые, видимо, тоже в чем-то там выигрывают, даже проигрывая тендеры.
В общем, теперь антимонопольщикам, ранее заявлявшим, что в Минкульте «карательных сговоров никогда не выявлялось», как говорится, все карты в руки – слишком уж все тут… «красиво» для всех участников торгов. А такое бывает или в детской сказке или во взрослом сговоре. Но когда речь заходит о сумме в сто с лишним миллионов рублей «барыша» - на детскую сказку это похоже мало, не правда ли?
От монополизма к «серьгам для всех сестер»
Министерство культуры не первый год сотрясают скандалы из области госзакупок. Когда-то в ведомстве, якобы, для того, чтобы легче отслеживать денежные потоки, все госзаказы на реставрацию исторических объектов практически закрепили за одним подрядчиком – Федеральным государственным казенным учреждением (ФГКУ) «Центрреставрация», которое с 2015 года, по сути, единолично управляло госзаказами на восстановление памятников культуры.
Однако, централизация госзаказов в одном учреждении не помогла эффективнее распоряжаться бюджетными средствами. Из-за ненадлежащего исполнения госконтрактов со стороны монопольного партнера Минкультуры было вынуждено расторгнуть 74 договора, заключенных «Центрреставрацией», в том числе 26 – в одностороннем порядке. В итоге за прошлый год в бюджет вернулись 1,7 млрд руб., предназначенные на ремонтно-реставрационные работы, которые, как говорится, не освоили.
Более того, дальше грянуло так называемое «дело реставраторов». В марте 2016 года глава «Центрреставрации» Олег Иванов, как поговаривали, главный «трубопровод» по откатам, был арестован в рамках дела о хищениях на госзаказах в сфере реставрации. По делу кроме него проходят бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, экс-директор управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, глава субподрядной строительной компании «Балтстрой» Дмитрий Сергеев, еще ряд бизнесменов, которым удалось подзаработать на бюджетным деньгах. В деле фигурирует и Борис Цагараев, который был главой «Дирекции по строительству и реставрации».
По версии следствия, на отдельных реставрационных проектах группами «единомышленников» в лице чиновников и коммерсантов нанесен ущерб госбюджету на 100 миллионов рублей.
Когда махинации, подобные этой, вскрываются, чиновники всегда начинают имитировать кипучую «перестроечную» деятельность, как бы в свое оправдание. Решили разыграть другую карту и в Минкульте – вместо одной фирмы, госзаказы на реставрацию стали делить между двумя структурами: казенным учреждением «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» и ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации».
Правда, специалисты говорят, что сама по себе децентрализация, снижения коррупции никоим образом не гарантирует. Вот и выходит, что как бы Минкульт не распределял госзаказы – единолично, «напополам» или «сестрам по серьгам», как в той песне: «не идут дела». Идут лишь… делишки. Правда, дорого обходящиеся казне.
Минкульт… «беспросвет»
В январе этого года генпрокуратура обнародовала данные проверки в сфере закупок ряда федеральных органов власти. Многие ведомства засветились на нарушениях и, как само собой разумеющееся, не обошелся без них и Минкультуры.
В частности министру Владимиру Мединскому Генпрокуратурой было внесено представление ввиду необоснованного заключения Минкультом за 2015−2016 гг. полутора десятков контрактов с единственным поставщиком, а также совершения подобных сделок при наличии отказа ФАС России в их согласовании.
Конечно, в сравнении с «делом реставраторов» – эти нарушения так себе, «семечки», но они как бы взрыхляют почву для многомиллионных «подозрительных» контрактов, которые без доказухи аферами пока не назовешь – но, ведь как известно, дым без огня очень редок.
И при всем при этом, не видя этого «дыма» у себя под носом, а, может, и, не желая видеть, министр Мединский идет вразнос – то диссертацию «пишет» и получает звания «доктора», которое, несмотря на банальный плагиат, диссовет по истории Белгородского госуниверситета, а это 22 ученых мужа, прекрасно знающих, что стоит работа Мединского, решил не лишать его этого звания.
Злые языки поговаривают, что, не будь Мединский министром, а обычным доктором наук, относились бы к нему совсем по-другому. А здесь на ученых могли "надавить" высокопоставленные чиновники, либо господа, которые должны были решить судьбу научного звания Владимира Ростиславовича, могли якобы просто испугаться связываться с кремлевским министром.
А вот кто надавил на министра культуры коль его заподозрили в том, что он лично наложил «вето» на снятие из репертуара Большого театра балета «Нуреев»? Якобы, из-за «обнаженки» и пропаганды нетрадиционных сексуальных ценностей, видимо, совсем забыв про тысячи античных статуэток и «эротических» картин-шедевров известных художников прошлого, находящихся в российских музеях.
Зато, похоже, о графике торгов, где распределяются немалые минкультовские госзаказы, глава министерства помнит денно и нощно. Не зря же ни одного года – без скандалов. Родня большая – всех кормить надо. Друзей много – как откажешь? Но пока министр удивительным образом умудряется цепляться за свое кресло – несмотря ни на какие сотни миллионов ущерба. Может, у других еще хуже?