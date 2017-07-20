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20 июля 15:26
Бильжо Андрей

Художник-карикатурист, член Союза художников России, врач-мозговед, кандидат медицинских наук и владелец бренда «Петрович»

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Пусть Собянин сам садится на велосипед и катится

Благоустройство улиц в Москве не закончится никогда, об этом на VII Московском урбанистическом форуме заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. «Меня часто спрашивают,  когда закончится программа «Моя улица»? Отвечаю: никогда. Хороший хозяин в доме всегда наводит порядок, со своими детками, младшими, старшими. Мы с вами — хозяева нашей Москвы. Эта наша работа на благо Москвы будет бесконечной», — сказал он.

Думаю, каждый москвич или мало-мальски неравнодушный человек, живущий в Москве, задает себе вопрос о программе «Моя улица» и не может понять ровным счетом ничего. И я среди них, потому что не могу понять, как можно перекладывать плитку второй раз с интервалом в одну зиму, почему нужно делать ремонт сразу во всем городе на десятках улиц, а не делать его поступательно, частями?

Почему все вокруг занавешено зелеными заборами, а за этими заборами ровным счетом ничего не происходит? Я могу сказать конкретный адрес: Проточный переулок, напротив британского посольства. Там находятся эти зеленые в полосочку заборы, за которыми все разрыто, но нет ни одного рабочего.

Ощущение, что Москву оккупировали, и оккупация прикрывается замечательными лозунгами «Мы делаем красивую Москву». Какие-то куски столицы, может быть, и стали лучше… Уже боюсь говорить на эту тему, как-то я уже бил тревогу, что на деревьях не появились листья, но вроде они показались. Черт его знает, я вообще ничего не могу понять! Банальный ответ -люди на этой реконструкции просто зарабатывают деньги.  

Но зачем надо чинить все одновременно? Я уже смирился и понял, что до конца моей жизни я буду жить в ремонте Москвы. Хотелось бы, чтобы этот кусок продлился как можно дольше, но жить в нем чудовищно тяжело и гадко.

Зачем нужны такие широкие тротуары вдоль Садового кольца, я тоже понять не могу — по ним не идут толпы людей. Украшательство Москвы в какие-то розовые ажурные трусы, зачем оно? Бесконечные праздники с ромашками:  московская весна, московская зима, московская осень, московское лето, московский блин, московское варенье, московский помидор, московский огурец, московская ромашка… Я, честно говоря, сам чаще развожу руками, чем нахожу ответы. Мне кажется, что московское общество должно категорически потребовать от правительства Москвы финансового отчета, четкой программы, когда и что происходит и чем оно закончится.

Как все устроено на местах, расскажу на своем примере. Я старший по дому, больше того, я член общественного совета Центрального Арбатского административного округа, и меня там очень уважают, ко мне прислушиваются депутаты, по моему проекту, например, построили сквер во дворе моего дома. 

Так вот, два года я бьюсь за то, чтобы дом поставили на капитальный ремонт, полтора года я бьюсь за то, чтобы этот ремонт хотя бы начали делать. Управляющая компания «Жилищник» ничего ровным счетом не делает, жильцы беспомощны, я беспомощен. Я ходил на прием к главе управы Арбат Максиму Александровичу Дерюгину, он тоже разводит руками и говорит: «Ничего не могу сделать».  При этом, инженеры на проектах меняются каждые три месяца.

Если это происходит на примере одного дома, то что же происходит в огромном мегаполисе Москва! Мне страшно подумать. Люди не могут поменять одну ступеньку, электропроводку…. Я прошу: просто дайте мне график строителей, когда начинают работать одни, когда другие, но ничего не происходит. Пришли гастарбайтеры, быстро срубили штукатурку на первом этаже, потом оказалось, что они ошиблись адресом – шли на другую улицу в другой дом. Это было два года назад, с тех пор — тишина!

Поверьте, у меня есть связи, телефонные звонки, ко мне правда хорошо относятся, но это бетонная стена. Куча собраний возле подъезда, приезжали разные люди — и известные, и неизвестные, и влиятельные, и невлиятельные. Они ничего не могут сделать, они не знают, кто главный инженер, кто сменился и почему он сменился вчера. 

О какой Москве можно говорить, если они не могут сделать подъезд в доме, не могут поменять электрическую проводку полтора года! Дорогие мои москвичи, о какой плитке можно говорить, о каких фонарях? Может быть, идея замечательная, а Собянин чудесный человек и хочет сделать широкие тротуары, и чтобы все ездили на велосипедах! Но мы живем в другом экономическом и экологическом пространстве, вообще в другом мире. Пускай Собянин сам катится на велосипеде, я не против!

Не думаю, что он нас ненавидит, это было бы как-то слишком просто. Пускай каждый год меняет плитку на одной и той же улице, но у себя дома! Нельзя менять плитку, которая перпендикулярна, на ту, которая идет по косой, но это происходит, я свидетель. Появятся параллелепипеды, пятиугольники, шестиугольник, появятся другие фигуры, и все время будут меняться.

Сейчас я нахожусь в Венеции, здесь тоже идет реновация — ремонтируют все время, но один дом, а следом — другой. Здесь совсем другой климат, рушится штукатурка, но дома делают по очереди. Делают маленький кусочек, меняют 8 плиток, их огораживают, поменяли 8 плиток, потом меняют еще 8 плиток. Никому не приходит в голову сменить плитку на всей набережной сразу, потому что тогда этого человека, этого мэра, уберут, просто сразу утопят в канале Венеции.

Источник - theins.ru

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