Россию признали неблагоприятной для проживания пенсионеров страной
Эксперты признали Российскую Федерацию худшей страной для жизни пенсионеров. Наша страна заняла 40-е место из 43 в глобальном пенсионном индексе, который составляет французский банк Natixis
Эксперты признали Российскую Федерацию худшей страной для жизни пенсионеров. Наша страна заняла 40-е место из 43 в глобальном пенсионном индексе, который составляет французский банк Natixis. При составлении этого рейтинга эксперты оценивали качество жизни и комфорт пожилых граждан.
Россия оказалась на 43-м месте по уровню доступа к финансовым услугам, которые позволили бы максимизировать пенсионный доход. По доступу пенсионеров к качественным медицинским услугам Россия заняла 42-е места, по качеству жизни - 36-е место, а по материальному благополучию - 35-е место.
Суммарная оценка России по шкале от 0 до 100% снизилась в 2017 году с 46 до 45%, сообщают «Ведомости».
Хуже, чем в России, пенсионерам живется только Бразилии и Индии. А вот качество жизни пенсионеров в Норвегии, Швейцарии, Исландии, Швеции и Новой Зеландии эксперты признали очень высоким.