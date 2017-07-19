Госдума приняла закон о курортном сборе. В Крыму начали мониторинг настроений туристов
Госдума утвердила в окончательном чтении законопроект о введении курортного сбора в четырех российских регионах в качестве эксперимента. Согласно документу, налог на туриста вводится в Крыму, Алтайском крае, Краснодарском крае и в Ставрополье
Госдума утвердила в окончательном чтении законопроект о введении курортного сбора в четырех российских регионах в качестве эксперимента. Согласно документу, налог на туриста вводится в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае. Эксперимент будет проводиться до 2022 года.
Курортный сбор начнут взимать с 1 мая 2018 года. Максимальная ставка сначала будет составлять 50 рублей в сутки с человека, а с 2019 года она поднимется до 100 рублей.
После принятия законопроекта власти Крыма решили провести мониторинг настроения туристов по поводу курортного сбора. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.
«Мы посмотрим, как работает закон на региональном уровне, как он влияет на турпоток, обязательно учтем общественное мнение. При необходимости будем вносить коррективы», - сообщил Сергей Аксенов в Facebook.
Глава Крыма также назвал закон о курортном сборе важным для региона, поскольку он «придаст дополнительный импульс развитию курортной инфраструктуры».