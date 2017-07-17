«АвтоВАЗ» в течение двух лет сократит минимум 8 тысяч своих сотрудников
Российский автомобильный гигант «АвтоВАЗ» в течение двух ближайших лет планирует сократить около 8 тысяч своих сотрудников. В текущем году под сокращение попадут 6 тысяч человек, а в следующем - около 2,2 тысяч
Российский автомобильный гигант «АвтоВАЗ» в течение двух ближайших лет планирует сократить около 8 тысяч своих сотрудников. В текущем году под сокращение попадут 6 тысяч человек, а в следующем - около 2,2 тысяч.
Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе в беседе с агентством ТАСС заверил, что все попавшие под сокращение сотрудники «АвтоВАЗа» будут получать социальные гарантии, выплаты, а также им будут предоставлены новые рабочие места с хорошей зарплатой.
«Все мероприятия администрация предприятия должна выполнить так, чтобы не создавать социальной напряженности», - заявил чиновник в ходе совещания по вопросам развития «АвтоВАЗа».
Отметим, что в прошлом году тольяттинский автозавод запустил программу добровольного увольнения сотрудников, в рамках которой за увольнение по собственному желанию компания обязалась выплатить работнику пять средних окладов.