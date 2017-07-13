Правительство пообещало помогать не только валютным, но и рублевым ипотечникам
Разработка программы помощи заемщикам ведется без акцента на валюту кредита, поэтому на помощь со стороны государства смогут рассчитывать ипотечники, имеющие как рублевый кредит, так и кредит в иностранной валют
Российское правительство пообещало оказать помощь не только валютным ипотечникам, но и рублевым, которые оказались в сложной финансовой ситуации. Об этом говорится в новой программе поддержки ипотечников, но пока она находится в стадии разработки.
Источник Rambler News Service в Минстрое сообщил, что разработка программы помощи заемщикам ведется без акцента на валюту кредита, поэтому на помощь со стороны государства смогут рассчитывать ипотечники, имеющие как рублевый кредит, так и кредит в иностранной валюте.
В Агентстве ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) заявили, что помогать планируется «определенным социальным категориям ипотечных заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию, вне зависимости от валюты, в которой был оформлен ипотечный кредит».
В настоящее время объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в России составляет 164,6 млрд рублей. Доля «плохой» ипотеки в общем объеме выданных жилищных займов сохранилась на уровне 4,4%.