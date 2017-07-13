Центробанк предупредил о новом вирусе, который похищает данные с чипов банковских карт
Пока случаи мошенничества носят единичный характер, однако специалисты считают, что вирус способен распространиться в считанные дни
Специалисты Центробанка предупредили россиян о появлении нового вируса, который способен считывать данные с чипов банковских карт. Пока случаи мошенничества носят единичный характер, однако специалисты по кибербезопасности считают, что вирус способен распространиться в считанные дни.
В настоящее время специалисты Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере («ФинЦЕРТ») проводят техническое исследование этих устройств.
В ЦБ также успокоили держателей карт, что считывание данных не приводит к автоматическому несанкционированному переводу денег, так как в соответствии с технологией EMV каждая транзакция, осуществляемая при помощи чипа, уникальна за счет использования криптографических преобразований.
При этом злоумышленники могут использовать полученную информацию для создания копии платежной карты.
В ЦБ напомнили, что в случае несанкционированного перевода с использованием платежной карты, ее владельцу необходимо обратиться в свой банк, заблокировать карту и написать заявление о несогласии с проведенной операцией и возврате средств.