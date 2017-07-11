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11 июля 11:50

Отдыхающим за границей россиянам придется платить выездной налог

Российских туристов обяжут платить налог не только на отдых на родных курортах, но и на путешествия за границу. С инициативой ввести выездной сбор выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров

Фото: Micetv.ru

Российских туристов обяжут платить налог не только на отдых на родных курортах, но и на путешествия за границу. С инициативой ввести выездной сбор выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

Ленинградский депутат направил главе Ростуризма Олегу Сафонову письмо, в котором отметил, что выездной налог должны платить россияне, намеревающиеся отдохнуть на заграничных курортах.

Размер сбора будет определяться в зависимости от страны, в которую направится российский гражданин, но сумма не должна превышать 100 рублей с человека за сутки пребывания.

Доходы от нового налога предполагается использовать для развития туристической инфраструктуры Краснодарского края, Крыма, Ростова-на-Дону, Северного Кавказа и т.д.

По мнению депутата Петрова, появление дешевых путевок за границу поставило отечественные курорты в невыгодное положение. Чтобы внутренние направления отдыха могли успешно конкурировать с Египтом, Турцией и другими популярными у туристов странами, нужно развивать их инфраструктурную базу, считает депутат. Дополнительные деньги на эти цели он предлагает изыскать у туристов, которые предпочитают отдыхать за границей.

Напомним, что российские власти уже планируют ввести налог для отдыхающих на отечественных курортах. Так называемый курортный сбор должен быть введен в 2018 году в Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях.

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