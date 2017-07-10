Мэрия Москвы потратит 6 млрд рублей на подсветку Бульварного кольца и Воробьевых гор
Московская мэрия потратит 6 млрд рублей на ландшафтную подсветку Бульварного кольца и Воробьевых гор. Декоративное освещение на Бульварном кольце и превращение его в «главный линейный парк столицы» обойдется в 3,47 млрд рублей...
Московская мэрия потратит 6 млрд рублей на ландшафтную подсветку Бульварного кольца и Воробьевых гор. Декоративное освещение на Бульварном кольце и превращение его в «главный линейный парк столицы» обойдется в 3,47 млрд рублей, а подсветка Воробьевых гор для «зрительного комфорта» - в 2,5 млрд рублей.
Согласно данным, опубликованным на сайте госзакупок, проект подсветки Бульварного кольца разрабатывала компания «Архком», которая принадлежит владельцу модельного агентства Names Models Георгию Голубкову. Ранее «Архком» выиграла тендер на разработку проектов благоустройства по программе «Моя улица».
По данным «Медузы», контракты по этой программе получает в основном компания «Спецстрой», аффилированная с Capital Group Павле Тё. Представители «Архкома» отрицают связь с г-ном Тё, однако некоторые файлы из проектной документации «Архкома» создавались на компьютерах холдинга Capital Group.
Проект декоративной подсветки Воробьевых гор разрабатывала компания «Каскад-энерго», которая входит в холдинг «Ташир». Последний также является крупным получателем контрактов по программе «Моя улица».
Тендеры на указанные проекты проводит департамент топливно-энергетического хозяйства Москвы. Глава этого департамента Павел Ливинский является самым богатым чиновником столичной мэрии. В декларации за 2016 год он указал доход в размере 203,8 млн рублей.