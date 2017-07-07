Башкирский чиновник заказал вертолет для окропления урожая святой водой
В обращении главы района говорится, что в связи с плохой погодой, бедственным положением дел в сельскохозяйственной отрасли, гибелью урожая зерновых и невозможностью заготовки кормов для зимовки скота необходимо совершить молебен и окропить землю святой водой
В Башкирии глава одного из районов заказал вертолет для «окропления урожая святой водой». Инициатива принадлежит главе администрации Калтасинского района Юрию Садырову.
Чиновник обратился к гендиректору «Транснефть-Урала» с просьбой предоставить вертолет для окропления урожая святой водой. В обращении главы района говорится, что в связи с плохой погодой, бедственным положением дел в сельскохозяйственной отрасли, гибелью урожая зерновых и невозможностью заготовки кормов для зимовки скота необходимо совершить молебен и окропить землю святой водой.
Выделить вертолет чиновник просит «по благословению Преосвященнейшего Амвросия, Епископа Нефтекамского и Бирского», сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Ранее на несколько районов Башкирии обрушились грозы и ливни, а синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погодных условий.