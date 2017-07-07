Центробанк России анонсировал рестайлинг денежных купюр
ЦБ решил изменить дизайн денежных купюр. Речь идет о замене защитных признаков на банкнотах. Регулятор сообщил, что рестайлинг денег будет проводиться постепенно ...
Центробанк России решил изменить дизайн денежных купюр. Речь идет о замене защитных признаков на банкнотах. Регулятор сообщил, что рестайлинг денег будет проводиться постепенно, а начнется он с выпуска банкнот номиналом в 200 и 2000 рублей.
Директор департамента наличного денежного обращения Банка России Александр Юров сообщил, что вместо эмблемы ЦБ на рублевых банкнотах появится государственный герб. Сначала герб появится на новых банкнотах (200 и 2000 рублей), а затем его разместят и на остальных банкнотах.
Рестайлинг коснется не только бумажных денег, но и монет. Герб вместо эмблемы Банка России появился на монетах еще в прошлом году.
Александр Юров в интервью «Российской газете» отметил, что смена защитных знаков на купюрах проводится планово. Новые банкноты будут постепенно вытеснять деньги старого образца.
«Те банкноты и монеты с изображением эмблемы Банка России, которые находятся в обращении сейчас, изыматься исключительно ради замены эмблемы на герб не будут», - заверил представитель ЦБ РФ.