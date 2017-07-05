«Удельное княжество подмосковное»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев правит регионом, как удельный князек – люди для него не более, чем поданные, а президент и вовсе не указ
Сор из избы или свалка раздора
Мусорных полигонов, мешающих людям нормально существовать, по стране сотни, если не тысячи – но подмосковная свалка в Кучино, благодаря вмешательству Путина, пожалуй, наиболее «прославившаяся».
Наша газета уже сообщала о том, как жители ближайших населенных пунктов, от которых вечно дымящий и дурно пахнущий полигон, отработавший свое еще лет десять назад, расположен буквально в сотне метров, пожаловались президенту на бездействие местных властей – глава государства отреагировал мгновенно: свалку закрыть в ближайшие сроки. И сказал это во всеуслышание – по телевизору.
Такие указание для местных чиновников повод забыть про сон и еду, пока поручение не будет выполнено. Губернатор МО Воробьев тоже вроде как выехал на место, чтобы лично закрыть эту «лавочку», но по итогам просмотра сказал то, что отваживается сказать редкий чиновник уровня правительства: «мусорный полигон будет закрыт в 2019 году».
Официальная причина – некуда вести мусор. Неофициальная – среди владельцев оффшоров, активно работающих в «мусорном секторе», могут притаиться действующие чиновники из Подмосковья.
Показное непослушание регионального чиновника, пусть даже и входящего в основную «свиту», привело президента в ярость – он весьма эмоционально потребовал закрыть свалку в ближайшие сроки и «понадеялся», что все, в том числе, Воробьев, его услышали.
Свалку закрыли, но история на том не закончилась. СК, ранее нарушения в упор не замечавший, в рекордные сроки установил, что разрешение на строительство жилья возле свалки выдано незаконно и теперь застройщику компании «Мортон», за которой, по слухам, стоят высокопоставленные чиновники из Министерства обороны, как ни фантастически это звучит, придется отвечать за свои действия.
Так же, как и руководителям Балашихи, на территории которой идет самая настоящая война вокруг мусорного полигона даже после его закрытия. Сотрудникам «Роспотребнадзора», чтобы попасть на свалку, пришлось задействовать спецподразделения и брать полигон штурмом, поскольку сотрудники предприятия отказались пускать посторонних на объект.
Едва ли рядовые работники полигона не слышали о том, что их закрыли, едва ли у них не было связи с руководством предприятия или теми, кто его, скажем так, курирует – и уж точно у них не было полномочий не пускать государственных служащих при исполнении на свою территорию. Значит... им был отдан такой приказ – держаться до последнего. А кто в области, где даже комар не издает писк без разрешения губернатора Воробьев, мог еще отдать такой приказ?
На этом фоне глава Балашихи, районный старожил Евгений Жирков от греха подальше написал заявление «по собственному». По некоторым данным – в числе чиновников, чьи имена осели в «мусорных оффшорах», может быть и его фамилия.
Жирков почти три года возглавлял администрацию Балашихи, которая стала ему родной по строительному бизнесу, начатому еще в девяностых, до этого десять лет руководил Железнодорожным, где до сих пор помнят, как власти города за бесценок продавали недвижимость, приближенные мэра владели практически всем городским бизнесом, при этом в самом городе катастрофически не хватало социальных объектов.
А у меня все хорошо
Ну, если у районных глав в Подмосковье все «шоколадно», то уж губернатор вообще пребывает в райских кущах. Самый богатый губернатор по итогам 2016 года – 97,9 млн. руб, причем, именно на посту главы региона его благосостояние повышалось с каждым годом – 9,3 млн. в 2014-м, 27,7 млн. – в 2015-м, а нынче под сотню миллионов. При этом средний доход жителя Подмосковья за год - 400 тысяч рублей.
То, что оклады чиновников в разы выше средних по стране, это понятно – но не настолько же. Если в эти почти сто миллионов заработка входят доходы от основанного Воробьевым открытого акционерного общества «Группа компаний «Русское море», ставшего одним из крупнейших в России продавцом рыбы и морепродуктов, то в голову приходит наивный вопрос – у нас разве «государственный муж» и бизнес по закону не разделимы?
Ответа на этот вопрос нет – но зато семейство Воробьевых никогда не скрывало, что «поднялось» благодаря дружбе с Сергеем Шойгу, с которым долго работал вместе и дружил и дружит до сих пор отец подмосковного губернатора Юрий Воробьев.
Что касается бизнеса, то о семье Воробьевых мы рассказывали неоднократно - начав с импорта минтая из Норвегии, та создала серьезную бизнес-империю, а их партнерами стали лица из ближайшего окружения Путина, сын спикера СФ Валентины Матвиенко Сергей и прочие известные миллиардеры.
Помимо ловли, переработки и продажи рыбы Воробьевы имеют интересы в строительстве, пищевой промышленности и банковской сфере, в которой обитается мать Воробьева Людмила.
Брат – Максим Воробьев – один из основателей группы компаний «Русское море», а так же совладелец других «заводов и пароходов», дядя – Сергей Воробьев, бывший рядовой охранник, нынче «молочный король», многочисленные племянники тоже владельцы такого количества компаний, что перечислять их просто бессмысленно.
Что же касается Подмосковья, то Воробьевы и здесь уже давно и прочно обосновались: владеют рыбоперерабатывающим заводом в Ногинске, торгуют мукой и хлебом в Дмитровском районе (ООО «Дмитровчанка»), а их деловой партнер Дмитрий Голубков возглавил Мособлгаз, в котором, по слухам, с высокого благословения организовал систему поборов в пользу областного руководства.
Метод кнута
Воробьев пришел в регион из бизнеса, но одной из его первых инициатив была административная реформа, согласно которой число муниципалитетов в Подмосковье должно сократиться за счет объединения некоторых из них друг с другом. А чтобы никто не мешал делать, что хочешь, отправил в отставку главу богатейшего муниципалитета региона – Одинцовского района – Александра Гладышева, который занимал свой пост более 20 лет. Как говорили эксперты – всего лишь для того, чтобы всем показать, кто в доме новый хозяин.
Кандидат экономических наук, муниципальный советник Московской области первого класса Светлана Громова прокомментировав эту политику, сказала: «Преобразования» носят коррупционный характер. Идет покушение на муниципальную собственность».
Депутат городского округа Дзержинский Владимир Вахрушев выразился в том духе, что «мы сейчас находимся под татаро-монгольским игом. Кого только нет в правительстве Московской области, только нет представителя Подмосковья».
А депутат городского округа Химки Антонина Стеценко вообще сравнила Подмосковье с гетто, благодаря тиранской политике нынешнего губернатора.
Борьбу же с кризисом губернатор начал с отмены бесплатного проезда пенсионеров по Москве. Такое не забывается. Люди жаловались – хотя бы 20-30 поездок оставил, а он полностью лишил и на эти деньги приобрел вертолет, и даже детям они не пошли.
За время предвыборной кампании Воробьев надавал кучу обещаний, но забыл о них быстро и бесповоротно. Например, приезжая агитировать за себя в 2013-м в Жуковский, обещал обеспокоенным жителям, что в центральной части города никакой высотной жилой застройки не будет, при этом активно двигая в мэры Жуковского своего человечка господина Войтюка, который, едва став градоначальником, уже в феврале 2014-го подписал разрешение на строительство в центральном сквере 22-этажного здания, спровоцировавшее протестный митинг с участием нескольких тысяч человек, который власти постарались просто не заметить.
Депутат совета депутатов города Лобня Диана Яковлева не сдерживала эмоций, говоря о своем отношении к правлению Воробьева: «Отказав гражданам и депутатам в праве выбирать главу района, губернатор плюет на закон о местном самоуправлении…». Так же Яковлева отметила, что за гонкой жилищного строительства о социальных объектах забыли, так же, как и о том, что в Подмосковье, как и во всей стране у граждан есть конституционное право на бесплатное медицинское обслуживание.
«Маниакальное желание Андрея Воробьева контролировать все финансовые потоки приводит к страданиям людей на местах» - говорит неравнодушный чиновник, считая, что действия губернатора МО «подпадают по статью 358 УК РФ «Экоцид». Когда массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу, наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет».
Власть беспредела
Кстати, того, что касается Уголовного кодекса, в Подмосковье сплошь и рядом. В декабре 2015-го Воробьев выступал на Антикоррупционном форуме в доме правительства МО, а на следующий день заместитель главы Солнечногорского района по вопросам потребительского рынка, торговли и услуг, а также транспортного сообщения Максим Нуждин был задержан по подозрению в получении взятки в размере 950 тысяч рублей. А ведь Нуждин являлся членом местного движения «Согласие и право», участники которого позиционировали себя как активных борцов с коррупцией в чиновничьей среде и тоже принимали участие в антикоррупционном форуме под председательством губернатора Андрея Воробьева.
А сколько бед принес людям бизнес застройщика Михаила Оглоблина, собравшего без малого полтора миллиарда рублей в дольщиков, и показывающего «фигу» протестующим жителям Подмосковья на фоне прикрывающей его матушки Марины Оглоблины, обладающей в регионе огромными связями, работавшей еще «под Лужковым», не прижившейся в команде Собянина и вот теперь советник (в ранге министра) Воробьева по… строительным вопросам.
А ведь свою «строительную пирамиду» ее сынок возводил у всех на глазах и всегда по одной схеме – собирал с людей денег, быстренько возводил «монолитные каркасы», тут же увеличивая продажи будущих квартир с сомневающихся, и тут же строительство закруглял.
Есть сотни заявлений от потерпевших, даже несколько уголовных дел – но, похоже, губернатор настолько ценит своего строительного советника, что у семейки Оглоблиных на все противоправные действия дан «зеленый свет», так что, все расследования по обвинению в «мошенничестве» больше для отвода глаз и успокоения общественного мнения и уж точно не для наказания виновных.
А вот другой скандал. Поле, на котором в 1572 году состоялась знаменитая битва при Молодях в 1572 году, где русская армия разбила орду хана Гирея, чиновники подмосковного правительства решили застроить. И не просто застроить. Но застроить с хитрецой – так сказать с двойным оборотом.
То, что на историческую память чиновникам плевать, это понятно. Легким росчерком пера Андрея Воробьева постановление правительства МО «О переводе из одной категории в другую категорию земельного участка, расположенном в Чеховском муниципальном районе» поле для «засева» превращает в поле для застройки.
Уже начали продажу участков. Цена вопроса при 25 миллионах за гектар (всего почти 55 га) – почти 1 миллиард 400 тысяч рублей. И всей этой торговлей будет заниматься некая Управляющая компания «Перспектива» доверительного управляющего закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Созидание», о которой раньше никто не слышал.
Но с этим тоже более-менее ясно – такие «Созидания» создают на единичные проекты и чужих сюда не пускают. Хитрость в другом – существуют федеральные законы, говорящие о том, что если при строительстве обнаружат артефакты, то стройка прекращается, и начинаются исследования. А то, что на поле Молодинской битвы, артефактов много, сомнений нет. В правительстве Московской области об этом не могут не знать.
Что происходит дальше? Бизнесмены сметают молодинские гектары, как горячие пирожки с полки, начинают строительство, денег уже вложено не мерено – и вдруг находят те самые артефакты. Все, стройка остановлена – вместо строителей на участки приходят историки и археологи.
Вы купили этот участок? Вы хотели тут что-то построить, прибыль получать? Даже в кредиты ради этого влезли, поверив картинкам на специальном сайте, и теперь хотите получить компенсацию? Извините, но тут начинаются исторические изыскания, а земля ваша будет особым охраняемым объектом. Можете этим гордиться и даже просить у кредиторов отсрочки платежей. Но компенсаций не будет – а с государством судиться не стоит. Дорого. В общем, МММ отдыхает…
Но лучше всего понять руководящую политику Воробьева и его команды можно из комментариев в соцсетях простых граждан:
«Менты, слуги народа, и прокуроры постоянно просят на строительство дач, а местные бандюки не дают расширять бизнес. Видите ли, на этой территории они хотят построить автостоянку. Пошел в местную газету, а редактор стала шептать, что им приказано делать только позитивные материалы».
«Утром пошла устраивать в детсад дочь, а заведующая просит 1 тысячу долларов. После обеда пришла за разрешением на установку рекламного щита, а мадам из администрации намекает, что хочет племянницу отправить на учебу за границу, а денег совсем нет. Как же все противно!»
«…За соседним столиком сидели наш местный смотрящий и брат заместителя начальника полиции. Из разговора я понял, что старшего брата скоро попрут из МВД, и он просит у бандита разрешения, чтобы после отставки пойти в депутаты. Потом стали говорить о деньгах на выборную кампанию. Жалко, что не было с собой видеокамеры».
Дорога в никуда
А раз простые люди такое говорят, значит, власть губернатора Воробьева жиждется всего лишь на неприкосновенности со стороны центра – ему просто дали на откуп целый регион: делай, что хочешь, богатей, собирай дань, торгуй чем можно и нельзя и не говори потом, что у тебя не было возможности «подняться». А как набьешь полную «чашу», подберем другую непыльную должностишку – своих-то не бросаем в бедности, а регионов и федеральных кресел для всех «своих» хватит. О том, что в Подмосковье еще и люди живут, речи даже как-то и не идет.
Это заметно из самой яркой на сегодня подмосковной темы, с которой мы и начали материал – мусорных скандалов, в которые вынужден был вмешаться даже президент страны. Реализуйся в 2013-м проект строительства на территории региона 19 мусоросжигательных заводов компаниями Аркадия Абрамовича и Геннадия Тимченко, а потом впусти подмосковные власти в местный «мусорный бизнес» «Ростех» с их инвестиционным проектом в 162 миллиарда рублей, сегодня споров – куда вести мусор при закрытии «просроченных» полигонов – не было бы и близко. Но не впустили и реализовать не дали - дело в том, что за вывоз мусора на свалки деньги платятся в свой карман, а как заработать на чужих мусоросжигательных заводах?
А теперь после закрытия свалки в «Кучино» по области пошла цепная реакция – вместо одной закрытой свалки власти вознамерились построить полигон в Орехово-Зуево, чтобы было куда мусор вести. Люди едва на баррикады не вышли - собрали 43 тысячи подписей против полигона, забросали письмами местных чиновников, дошли до СПЧ и администрации президента, заставив власть пойти на попятную.
И теперь застигнутым врасплох мусорной революцией районным и областным чиновникам во главе с господином Воробьевым надо будет оперативно решать абсолютно в одночасье не решаемую проблему – компенсировать «мусорщикам» закрытые полигоны при крайне негативном отношении жителей Подмосковья к появлению под своими окнами новых свалок.
Но этот «замкнутый круг» Воробьев и К создали для себя сами – идя путем повышения собственного благосостояния и не обращая внимания на проблемы региона, однажды банально натыкаешься на знак с надписью «Тупик». То есть, дальше некуда.