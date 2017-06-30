Закрытие свалки в Балашихе приведет к росту тарифов на вывоз мусора на 20-30%
Закрытие мусорного полигона «Кучино» в подмосковной Балашихе приведет к росту тарифов на вывоз отходов. Участники рынка говорят о подорожании в среднем на 20-30%. Сейчас тарифы уже выросли на 15-20% из-за увеличения длительности маршрутов
Закрытие мусорного полигона «Кучино» в подмосковной Балашихе приведет к росту тарифов на вывоз отходов. Участники рынка говорят о подорожании в среднем на 20-30%.
Представитель компании по вывозу мусора «Эколайн» сообщил в беседе с РБК, что расходы на транспортировку отходов уже выросли на 15-20% из-за увеличения длительности маршрутов. Сейчас на оставшихся подмосковных свалках стоят очереди из мусоровозов, некоторые из них проводят там по 12 часов.
В настоящее время многие компании рассматривают возможность повышения тарифов для коммерческих контрактов.
Полигон ТБО «Кучина» был закрыт по распоряжению президента Владимира Путина. Такое решение было принято в связи с жалобами местных жителей на свалку, которая стремительно растет и уже подобралась к жилым домам. После закрытия полигона Минприроды оценило нанесенный экологии ущерб в 2,2 млрд рублей.
Московские компании поставляли на свалку в «Кучино» 90% объема мусора, что составляло порядка 600 тысяч тонн отходов в год. Выгрузка 20 кубов мусора обходилась компаниям в 6–7 тысяч рублей. Для сравнения, другие полигоны просят за такое же количество 11,6 тысячи рублей.