Ах вы, «сети» мои «сети»…
Крупные торговые сети взвинтили цены на продукты, но у государства, на чьей территории они работают, никакой управы на ритейлеров нет
Суть вопроса
Смешно получается – сети цены подняли (примерно на 9,4% с начала года), а депутаты Госдумы плачутся друг другу в жилетку и сетуют: в связи с отсутствием контроля со стороны государства за ритейлерами, зарегистрированными в оффшорах, те «делают, что хотят». А кто ж тогда Госдума – как не часть государства, один из его важнейших административных рычагов?
Первый зампредседателя комитета Госдумы по труду и соцполитике Николай Коломейцев объяснил, что взлет цен со стороны крупных сетей мера, в том числе и вынужденная: «При рентабельности 7,7 в стране иметь ключевую процентную ставку 9% - это самоубийство. Люди, которые занимаются предпринимательской деятельностью, должны где-то брать "оборотку". А если она берётся под такие проценты, то как держать цену, если доллар растет, а вы завозите значительную часть ширпотреба и продовольствия всё ещё из-за кордона? Если доллар стоит 60-т, то вы же дешевле не купите продукцию, если она там осталась на том же уровне. Вот отсюда и цены».
И эти цены уже ощутили на себе россияне, но «прищучить» торгашей государство не в силах – первая тридцатка ритейлеров по обороту и прибылям только «адрес фактического проживания» имеет российский, а «прописана» в зарубежных оффшорах. А по сему указы Росстата, Минэкономразвития и Центробанка для них… не указ.
Смотрим – на самом деле, все известные розничные бренды юрадрес имеют где угодно, только не в России. «Ашан» - «родом» из Франции, «Пятерочка», «Перекресток», «Мир продуктов», «Семья» и даже исконно русские названия «Карусель», «Копейка» и «Ярмарка» компании из Нидерландов, «краснодарский» «Магнит» - с Кипра, «Метро» - из Германии, «Лента» - с Виргинских островов и т.д. и т.п. И при этом у них у всех есть одно общее обозначение – «российские торговые сети».
Первый же вопрос – почему русские фирмы прописываются у «них»? Объясняет Аркадий Брызгалин, глава группы компаний «Налоги и финансовое право»: «Там» Минимальные требования со стороны государства, плюс это более надежно с точки зрения защиты собственности - например, от рейдерских захватов».
Да, основные налоги они все равно платят по месту ведения бизнеса. Это налог на прибыль, на недвижимость, НДС и прочее. Тем не менее, прибыль и так называемые «свободные» деньги перемещать из одного банка в другой таким ритейлерам никто запретить не может. По примерным подсчетам экспертов только с 1990 по 2010 гг. из России было выведено более 800 млрд долл. Притом что номинальный ВВП нашей страны на 2012 год составлял порядка 2 млрд долларов США. Считается, что 30-40% этих денег потом реинвестируется в Россию, тем не менее они уже принадлежат иностранным юридическим лицам.
Иностранное «подданство» бизнеса
Но все-таки, с точки зрения международного инвестора из России оффшорная компания – это возможность не просто тупо уводить деньги из России, это инструмент для безопасного использования международных финансовых и инвестиционных услуг с дополнительной защитой от местной агрессивной бизнес-среды. Как легко и непринужденно «изымается» бизнес у его владельцев у нас в стране, знают теперь, похоже, во всем мире. И, так скажем, страхуются.
Кстати, высокая заоффшореность действующих на территории России предприятий касается не только розничных продуктовых сетей. Специалисты утверждают, что почти половина из 500 крупнейших российских компаний зарегистрированы в оффшорах и иностранных юрисдикциях. А еще бытует мнение, что под иностранной юрисдикцией находится около 95% крупной российской собственности.
Однако, если задуматься, офшоризация для России просто опасна. На первый взгляд, за большинством офшорных фирм стоят вроде бы российские собственники – однако, многие из них уже давно имеют вид на жительство в какой-нибудь западной стране или даже гражданство этой страны. Пока что они сохраняют и гражданство Российской Федерации – но вот взяли и отказались. И что, тогда к защите от российской власти интересов хозяев "Росстали", "Росчугуна, "Росникеля", Росалмаза" и т. д. подключатся президенты США, Англии, Франции, Германии, Италии, Испании, Нидерландов, Израиля?…
Что касается ритейлеров, то, как сказал директор информационно-аналитического центра социальных технологий «Красс» Глеб Вещаев: «Иностранный капитал проник своими щупальцами в каждую клеточку российского бизнеса. Сетевые гипермаркеты занимают протекционную позицию именно по отношению к западным же производителям». По мнению Вещаева, сетевики являются "главной ударной силой западного бизнеса", работая "откровенно против России".
Ему оппонирует руководитель информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков, не согласный с мнением о том, что российский ритейл полностью принадлежит зарубежным владельцам: «То, что отечественные сети принадлежат зарубежным владельцам, - это миф».
И часть экспертов это мнение разделяют, считая, что оффшорные ретиейлеры - на самом деле российские предприятия – просто их хозяева от греха подальше «прописывают» бизнес в Германии, Нидерландах, на Кипре и в других местах, куда не дотянутся ни жадные ручки российских чиновников, ни близких к «верхам» олигархов, желающих прикарманить приглянувшийся бизнес.
Кстати, есть еще одна причина популярности оффшоров среди российских бизнесменов - после того, как в июне 2000 года Силами по финансовому противодействию отмыванию денег (СФПОД), образованными государствами Большой семерки, Россия была внесена в "черный список" стран (15 государств), которые отказываются сотрудничать с СФПОД в борьбе против отмывания денег, работа российских предприятий на международном рынке стала искусственно затруднена. И некоторых это буквально принудило проводить операции не от имени родного предприятия, а начать работу через оффшор, созданный в "сторонней" юрисдикции.
Но эта причина ничто по сравнению с налогами. Философия налогообложения корпораций за рубежом в корне отличается от российских подходов. Она предусматривает четкую систему вычетов и льгот, которые приводят к тому, что уровень налоговых выплат предприятий позволяет им не только развиваться, но и начислять дивиденды акционерам. А основное налоговое бремя несут на себе физические лица, выплачивающие подоходный налог.
А у нас добросовестная уплата налогов в России часто приводит или к банкротству или к тому, что честное предприятие не способно выдержать конкурентной гонки, потому что все платит в казну.
О ценах растущих замолвите слово
Но если от причин поголовной оффшоризации сетей вернуться к ценам, один из первых скандалов этого года случился за несколько месяцев до того, как Госдума решила погрозить ритейлерам пальчиком, когда глава ТПП Сергей Катырин обвинил торговые сети в безосновательном повышении цен на гречку (примерно на 20%), сказав, что причин для резкого подорожания гречневой крупы нет, цена у сельхозпроизводителей на гречку не изменилась, урожай был нормальным, а «торговые сети нередко на ровном месте накручивают цены».
А вообще ценники в тех или иных сетях аккуратненько так повышались постоянно и не только в этом году.
2014 год. В управлении антимонопольной службы Татарстана ситуацию на рынке той же уже упомянутой гречки называли не иначе как спекуляцией после того, как в некоторые торговые сети уличили в наценке в 200%!
2015 год. На Ставрополье девять торговых организаций оштрафованы на 450 тысяч рублей за повышение цен на детское питание и лекарства и даже на хлеб.
2015 год. Самарское УФАС России выявило в магазинах ряда сетей, в том числе известного оффшорного «Перекрестка», рост цен на отдельные виды продуктов более чем на 15%.
2015 год. Торговые сети (в том числе и «Магнит») в Ханты-Мансийске незаконно завышали цены на социально значимые продукты питания (детское питание, хлебобулочные изделия, колбасу, соль, крупы, масло и молочные продукты) от 1% до 40%.
В том же 2015-м в программе известного телевизионщика Киселева прошел сюжет, в котором говорилось, что окупаемость европейских продуктовых супермаркетов при среднегодовой наценке в 12% - 10 лет, окупаемость наших -1,5-2 года. Какова же наценка в них?
На примере сети магазинов «Дикси» все показано наглядно – огурец отечественный на складе 60 рублей за кило, в магазине – 110. То есть, без малого 100%. Перец – 102 рубля на складе с учетом уже доставки, на прилавке «Дикси» - 222. Почти 120%. И так практически по всем видам продуктов.
Да и не только у них – «Ашан», «Перекресток», «Карусель» и другие. В общем, знакомые все лица из той самой первой тридцатки ведущих ритейлеров, прописанных в оффшорах.
Что же касается года нынешнего, то в среднем торговые сети увеличили цены в два раза – и это несмотря на то, что по новым договорам с поставщиками те отдают им товар примерно на 30% дешевле. Казалось бы, и вы снижайте ценники в магазинах – однако, вступившие в силу с начала этого года поправки в закон о торговле, призванные гармонизировать отношения ретейлеров и поставщиков, первые истолковали по-своему.
При перезаключении договоров некоторые сети начали требовать от производителя скидку на продукцию. При этом на конечной стоимости продуктов в магазине эта скидка никак не отразилась.
Другими словами, государство вроде бы как озаботилось о своих гражданах, попытавшись урезонить торговые сети с их непомерными наценками – а те выкрутились за счет производителей, многие из которые теперь работают практически в «ноль».
Выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ вице-президент мясоперерабатывающей компании Эльвира Агурбаш рассказала, что сегодня наценка в сетях на ее продукцию, которая отправляется в магазина за полцены, составляет от 80 до 250%. «Производитель готов делать скидку на свой товар, но почему не для конечного потребителя? Почему я должна кормить сети?» - возмущалась Эльвира Агурбаш.
Чтобы не отдавать за «копейки» продукцию в сети, некоторые производители пытаются сами наладить каналы сбыта. К примеру, одно из крупнейших сельхозпредприятий Тульской области занимается не только производством и переработкой продукции животноводства, но и ее реализацией в рознице. В областном центре и близлежащих районах разместилось порядка 25 небольших магазинчиков, торгующих мясом, колбасой и мясными продуктами. По сути, крестьянская региональная сеть, созданная не от хорошей жизни. По словам заместителя директора хозяйства Александра Ермолина, хотели бы войти в сети, но не берут. Вот и пришлось аграриям налаживать собственную торговлю. Но такое осилят далеко не все производители. Мало кто, по правде говоря, может осилить.
Есть задачи – решать некому
Еще в 2014 году на круглом столе «Продукты питания и малый бизнес» в Петербурге, все эксперты в данной области пришли к единому мнению: торговые сети специально завышают цены на продукты питания и предложили выход - цены на продукты можно снизить хоть сегодня на 20%, если отменить монополию сетевых магазинов в городах, их разнообразные входные бонусы и многочисленные кредиты, которые им выдает государство.
Тогда первый заместитель председателя Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга Александр Герман сказал открытым текстом: «Сетевые магазины просто-напросто убили малый бизнес, никто не сможет выдержать конкуренции с ними».
А депутат ЗакСа Ирина Иванова предложила скорректировать закон «О торговле» таким образом, чтобы торговые сети контролировали не более половины всего ритейла.
Прошло время, приняты новые поправки, ограничивающие наценки ритейлеров – а те словно их и не заметили. В отличие от простых граждан, кошелькам многих из которых уже не место в супермаркетах. Дмитрий Востриков, директор Ассоциации производителей и поставщиков “Руспродсоюз” даже говорил о том, что договоры сетевиков с поставщиками будут заключаться по новому – вроде как по-честному. А проверять их будет ФАС.
Но дело в том, что в соответствии с законодательством ФАС может проводить проверки только планово, по согласованию с Генпрокуратурой или по заявлению участников рынка. Скажите, будет ли такой участник рынка, как какой-нибудь местный мясокомбинат или хлебозавод заявлять на ритейлера, не зная, чем закончится проверка, но точно зная, что после этого в регионе колбасу или хлеб ему уже больше нигде не сбыть?
О том, как «работают» поправки к закону «О Торговле», можно судить из этих цифр - если в 2016 году средний размер торговой наценки в торговых сетях варьировался был на уровне 25-40%, то в 2017 году размер торговой наценки составляет уже 50−70%.
Чтобы российские деньги перестали работать на Германию, Нидерланды или Кипр, необходимо решить немало задач - снизить налоговое давление, совершенствовать законодательство и, едва ли не главное - гарантировать сохранность права собственности. А когда бизнес становится чисто российским – управляемость страной для действующей власти становится более легкой.
И здесь мы возвращаемся к тому, с чего начали – к повышению цен на продукты «российскими торговыми сетями». На нынешних «германо-нидерладнских» рычагов воздействия у власти нет. Попробовали через поправки к закону «О торговле» - поставили на грань выживания производителей, над которыми ритейлоры теперь издеваются, как хотят. А будь свои, родные – выстроить цену и приструнить зарвавшихся торгашей можно одним росчерком пера. При этом нисколько не ущемив их доходы – но зато сохранив производства и без того тощие кошельки россиян.
Согласитесь, из всего перечисленного нет ничего не решаемого, какого-то космического – да только, похоже, не надо это никому. Да и часто ли мы видим «известных людей из телевизора» в очереди на кассу в «Магните» или «Перекрестке»? Неведомы им наши заботы…