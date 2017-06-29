В России за чертой бедности живет каждый седьмой гражданин
В России на сегодняшний день насчитывается 22 миллиона человек, живущих за чертой бедности . Соответствующие данные предоставил Росстат. Цифра весьма внушительная, особенно если учесть, что 22 млн человек – это все население Австралии
В России на сегодняшний день насчитывается 22 миллиона человек, живущих за чертой бедности – это примерно каждый седьмой гражданин. Соответствующие данные предоставил Росстат. Цифра весьма внушительная, особенно если учесть, что 22 млн человек – это все население Австралии или Саудовской Аравии. Однако российские чиновники говорят, что все не так страшно, поскольку по сравнению в 2016 годом число бедных сократилось на целых 1,4 млн человек.
Глава Счетной палаты Татьяна Голикова признала, что 22 миллиона бедных – это действительно «очень высокая цифра», но подчеркнула, что данный показатель снизился на 7% или на 1,4 млн человек по сравнению с первым кварталом 2016-го. То есть по версии чиновников, жизнь в стране налаживается и число бедных россиян сокращается.
Стоит отметить, что Росстат определяет число бедных по количеству людей, получающих доходы ниже прожиточного минимума. При этом черта бедности каждый квартал проводится правительством на разном уровне, а именно в зависимости от стоимости потребительской корзины в предыдущие три месяца. Стоимость потребительской корзины меняется в соответствии с инфляцией. Например, за два последних квартала 2016 года величина прожиточного минимума снизилась на 265 рублей, достигнув уровня в 9691 рубль в среднем по стране, сообщает «Московский комсомолец».
Таким образом, в официальной статистике число бедных могло сократиться только за счет того, что планка, формально отделяющего нищету от бедности, была понижена. То есть если прожиточный минимум составляет 9691 рубль, а гражданин зарабатывает 9700, то официально он уже не считается живущим за чертой бедности.
При этом все тот же Росстат сообщает о продолжающемся снижении реальных доходов граждан. В апреле текущего года реальные доходы россиян сократились на 7,6%, а в мае - на 4,8%.