Внешэкономбанк потратит на премии своим сотрудникам почти 1,2 млрд рублей
Сотрудники Внешэкономбанка по итогам 2016 года получат премии на общую сумму в размере 1,139 млрд рублей. Сумма премий в 1,5 раза превышает размер вознаграждений за 2014 и 2015 годы, но при этом не включает выплату главе банка
Сотрудники Внешэкономбанка по итогам 2016 года получат премии на общую сумму в размере 1,139 млрд рублей. Сумма премий в 1,5 раза превышает размер вознаграждений за 2014 и 2015 годы, но при этом не включает выплату главе банка.
В сумму 1,139 млрд рублей обойдутся премии 2177 сотрудников Внешэкономбанка. Размер премии зависит от вклада конкретного сотрудника в «восстановление финансовой устойчивости госкорпорации».
Источник «Коммерсанта» сообщил, что в указанную сумму не входит премия для главы корпорации Сергея Горькова. Размер его вознаграждения будет рассчитываться в индивидуальном порядке.
Изначально ВЭБ планировал выплатить своим сотрудникам премии на гораздо большую сумму – 1,75 млрд рублей. Позднее из этой суммы вычли вознаграждение для г-на Горькова. В то же время источник издания в правительстве отверг предположения о том, что главе ВЭБ будет выплачена разница между первоначальной суммой и утвержденной, то есть 611 млн рублей.
Отметим, что премии сотрудникам ВЭБа за 2015 год составили 637,7 млн рублей, что почти в два раза меньше, чем сейчас.
Сергей Горьков возглавил Внешэкономбанк в феврале 2016 года. По итогам прошлого года убыток госкорпорации составил 111,9 млрд рублей.