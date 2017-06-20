Банкоматы стали чаще выдавать пользователям фальшивые купюры
Российские банкоматы стали чаще выдавать держателям банковских карт фальшивые купюры. Виной тому – использование банками дешевых моделей банкнотоприемных устройств, которые проверяют только 1-2 защитных признака
Российские банкоматы стали чаще выдавать держателям банковских карт фальшивые купюры. Виной тому – использование банками дешевых моделей банкнотоприемных устройств, которые проверяют только 1-2 защитных признака.
Проблему с выдачей фальшивых купюр озвучил первый заместитель председателя российского Центробанка (ЦБ) Георгий Лунтовский. Он рассказал, что согласно требованиям регулятора банкоматы должны проверять четыре защитных признака.
По факту же многие банки игнорируют требования ЦБ и используют банкоматы, которые способны проверить только 1-2 защитных признака.
«Мы стараемся входить в положение кредитных организаций, но это не снимает с кредитных организаций обязанности защищать банкноты от подделывания», - заявил первый зампред ЦБ РФ, слова которого приводит ТАСС.
По данным Центробанка, в период с октября по декабрь 2016 года в банках обнаружили 1 тысячу 581 поддельную иностранную банкноту, что оказалось максимальным показателем как минимум с 2010 года.