Цены на российский сыр вырастут на 8% из-за подорожания сырого молока
Согласно данным, предоставленным Минсельхозом, заводские цены на сыр в апреле 2017 года составили 369,46 рублей за кг, что на 2,8% больше, чем в марте, и на 8,1% выше, чем в декабре 2016 года.
В России с начала текущего года цены отечественных производителей на сыр выросли в среднем на 8%. Подорожание сыры в основном обусловлено ростом стоимости сырого молока. Эксперты говорят, что стоимость сыра в розничной продаже также увеличится.
Согласно данным, предоставленным Минсельхозом, заводские цены на сыр в апреле 2017 года составили 369,46 рублей за кг, что на 2,8% больше, чем в марте, и на 8,1% выше, чем в декабре 2016 года.
При этом средние потребительские цены на сыры составили 474,1 рубля за килограмм. С начала 2017 года рост составил 2,8%, что в два раза выше уровня продовольственной инфляции (1,5% за январь-апрель).
Глава Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков в беседе с «Известиями» отметил, что рост цен производителей может отразиться на рознице прямо пропорционально повышению цены производителя, то есть также на 8%.
В то же время г-н Зуйков предполагает, что наценки могут быть снижены, чтобы снизить подорожание для конечного потребителя.
В свою очередь исполнительный директор Национального союза производителей молока (входят Danone, PepsiCo, «Авида») Артем Белов считает причиной подорожания твердых сортов сыра рост цен на сырое молоко. Сейчас заводы как раз выпускают созревший сыр, сделанный из молока, закупленного в прошлом году.