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Экономика
19 июня 12:40

Российские курорты теряют туристов из-за Турции и плохой погоды

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) интерес индивидуальных туристов к курортам Крыма и Кубани нынешним летом снизился на 5–7%, а организованных туристов – на 12-15%. Спрос падает из-за открытия турецкого направления и плохой погоды на юге России

Фото: Fly-photo.org

Главные российские курорты Краснодарский край и Крым теряют туристов не только из-за открытия турецкого направления, но и плохой погоды. Загрузка гостиниц падает, что вынуждает отечественных отельеров снижать цены.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) интерес индивидуальных туристов к курортам Крыма и Кубани нынешним летом снизился на 5–7%, а организованных туристов – на 12-15%. Одна из причин снижения спроса на отдых в России – это открытие Турции. Соскучившиеся по российским туристам турки активно снижают цены на отдых, не снижая при этом качество услуг. Еще одна причина – это плохая погода на российских курортах. В конце мая и начале июня температура воздуха на курортах Краснодарского края, например, не превышала 22 градусов тепла, а температура воды в море – 20 градусов. Туристы по вполне понятным причинам предпочитают выбирать курорты, где погода по-летнему жаркая.

В «Интуристе» сообщили, что загрузка отелей в Крыму и Краснодарском крае по состоянию на середину июня сократилась на 15–20% ниже по сравнению с прошлогодними показателями.

Сочинские отельеры винят в снижении спроса именно погоду. В мае и июне загрузка заметно снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исключением стал только горный кластер, где показатели загрузки отелей сохранились на уровне прошлого года.

Снижение туристического потока вынуждает отечественных отельеров снижать цены, чтобы хоть как-то привлечь отдыхающих. К настоящему времени стоимость туров на летний период снизилась на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила «Коммерсанту» исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Впрочем, некоторые участники туристического рынка считают, что снижение цен при условии неблагоприятной погоды не поможет привлечь на отечественные курорты отдыхающих. Кроме того, пусть даже временный демпинг цен может негативным образом сказаться на финансовых показателях гостиниц.

Теги: Отдыхаем в России
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