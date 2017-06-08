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Екатерина Тарасова
08 июня 14:55

Кому беда, а кому мать родна

Погодные аномалии по-разному отразятся на производителях и потребителях

Фото: Picstopin.com

Холодная весна нанесла ущерб будущему урожаю, что, скорее всего, приведет к росту экспортных цен и подорожанию продуктов в российских магазинах. Для аграриев, готовых продать рекордные объемы зерна за границу, это хорошо, чего не скажешь о простых покупателях.        

Чиновники Минсельхоза бодро прогнозируют высокий урожай зерна в этом сельскохозяйственном сезоне – более 100 млн. тонн. Экспорт пшеницы планируется на уровне 40 млн. тонн (29,2 млн тонн пшеницы, 5,8 млн тонн кукурузы и 3,5 млн тонн ячменя), что бьет рекорды нынешнего сезона (37,1 млн тонн зерна, в том числе 27,6 млн тонн пшеницы). Таковы данные центра «Совэкон». Институт конъюнктуры аграрного рынка приводит схожие цифры, прогнозируя  рекордные 28 млн тонн экспортной пшеницы. В «Совэконе» отмечают, что высокий урожай и рекордные запасы зерна могут обвалить цены на внутреннем рынке.

Однако весенние заморозки внесли свои коррективы, и из регионов приходят тревожные новости о потерях урожая. В Воронежской области пострадали посевы кукурузы, яровых и подсолнечника. В Ярославской области недосчитаются 15-20% урожайности с гектара, озимые из-за холодов и проливных дождей погибли в Костромской области. Кроме того, падает производство молочной продукции из-за недостатка кормов, а пасечники жалуются на гибель пчел из-за низких температур. 

Сокращение объемов сельхозпродукции неминуемо повысит цены, и это пойдет на пользу производителю, но наверняка не понравится потребителю. 

От аномальных майских холодов особенно страдает урожай овощей и фруктов, и они могут подорожать уже в июле-сентябре этого года – указывают в департаменте исследований и прогнозирования Центробанка. Производители, жалуясь на отвратительную погоду, уверены, что она стопроцентно скажется на урожае. Так, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин рассказывает, что пчелы из-за холодов не опыляли цветоносы, а растения были угнетены. Аграрий тоже считает, что при таком же спросе уменьшение объемов сельхозпродукции приведет к росту цен.

Влияние аномальных холодов настолько очевидно, что Минсельхоз снижает прогноз и по урожаю зерна. Глава ведомства Александр Ткачев на Петербургском экономическом форуме говорил, что урожайность зерна в этом году ожидается «не ниже 100 млн тонн, но она может быть и 100, и 103, и 105 млн тонн». Ранее прогнозировалась урожайность на уровне 110 млн тонн.

Следует отметить, что даже рекордные 110 млн тонн зерна – это еще не уровень самообеспеченности, принятый в развитых странах. Она составляет 1 тонну на человека, то есть в России необходимо собирать не менее 140 млн тонн, чтобы не только обеспечивать жителей хлебобулочными изделиями, но и дать нагрузку перерабатывающей промышленности, а также развивать животноводство. О необходимости довести производство зерна до 1 тонны на человека говорил Владимир Путин, еще занимая пост премьер-министра. 

О том, что из-за холодной весны может усилиться инфляционное давление, говорят большинство экспертов. Но погодный фактор будет влиять на различные культуры по-разному. Аналитик компании «Финам» Тимур Нигматуллин полагает, что урожай овощей и фруктов из-за заморозков действительно пострадает в ряде регионов. Но около 30% озимых, наоборот, «получат поддержку». Это хоть и не компенсирует потери плодоовощной продукции, но для экспортных поставок станет благоприятным фактором.

Впрочем, уже сейчас экспортные цены на российскую пшеницу растут. Об этом сообщает гендиректор компании «Форум» Роман Паршин. Стоимость тонны пшеницы уже сегодня, до сбора урожая, поднялась почти до 188 долларов за тонну. Холода на территориях России и Украины, главных экспортеров зерна в Восточную Европу, играют на руку аграриям, считает эксперт.

Таким образом, погодный фактор становится благоприятным для экономики. Хороший урожай всегда можно продать, если не внутри страны, так за рубежом, полагает завлабораторией аграрных исследований Академии народного хозяйства и госслужбы Анатолий Тихонов. При этом аналитик добавляет, что стоит собирать не только фуражное зерно, но и зерно первого класса, идущее на хлебопечение, а не на корм скоту и производство.

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