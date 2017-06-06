Все равно же здоровье не купишь
Миллионы рублей из ФОМСа идут не на медпомощь, а на покупку недвижимости для чиновников
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) в прошлом году выдал 45 млн рублей на приобретение жилья своим сотрудникам. Решение «квартирного вопроса» перевесило вопросы жизни и смерти тысяч больных.
Как стало известно из деклараций сотрудников ФФОМС, в 2016 году 45 млн рублей пошли на покупку жилья его чиновникам. Субсидии смогли получить пять человек – это советник председателя ФФОМС, начальник управления кадровой политики фонда, замначальника управления формирования доходов по ОМС (обязательному медстрахованию), начальник отдела по профилактике коррупционных правонарушений и начальник отдела методологического обеспечения.
Размер «материальной помощи» составил от 7 до 11 млн рублей. Самую крупную субсидию выписали на имя заместителя начальника управления формирования доходов по ОМС. При этом чиновник и его семья к тому времени имели недвижимость в виде трех квартир (из которых одна в ОАЭ) и долей в квартире. Впрочем, как следует из деклараций, у всех пятерых субсидированных квартирный вопрос тоже был решен.
Как поясняют в ФФОМС, Устав ведомства действительно предусматривает жилищное субсидирование сотрудников фонда. Решение принимала специальная комиссия, которая руководствовалась Федеральным законом о бюджете ФФОМС на 2016 год. На 2017 год средств на приобретение жилья сотрудниками Фонда не предусмотрено.
Еще ранее журнал Vademecum сообщал, что в целом до 2017 года на подобные субсидии ФФОМС планировал потратить 180 млн рублей. Чиновник фонда, проживающий в общежитии, коммуналке или в квартире площадью в 15 кв.м. на одного члена семьи, действительно может рассчитывать на помощь. Однако эти требования предъявляются только к рядовым служащим. Для председателя, заместителей, советников и начальников управлений ограничений нет. Предполагается, что улучшение и без того неплохих жилищных условий должно мотивировать начальство к «эффективному исполнению своих должностных обязанностей», сообщалось в СМИ.
С 2013 по 2015 год субсидии получили 14 работников Фонда, включая его руководителя Наталью Стадченко. Конкретные суммы не указываются, но сомневаться в том, что были выбраны все 180 млн рублей, не приходится.
Отметим, что на деньги, которые были выданы в прошлом году на приобретение жилья для не самых бедных чиновников Фонда, можно было провести около 40 трансплантаций костного мозга или тысячу операций протезирования суставов, или тысячу операций по коронарному шунтированию. Эти цифры переводят вопрос из юридической плоскости (пусть выдача субсидий вполне законна) в плоскость морально-этическую. Да, на содержание ФФОМС ежегодно тратится 1,7 трлн рублей, и несколько десятков миллионов на этом фоне могут показаться мизерными. Но если взносы граждан, предназначенные на лечение, идут на покупку квартир, это нарушает принцип справедливости.
И это притом, что для врачей – главной производительной силы в здравоохранении – денег в Фонде уже не находится. На днях Наталья Стадченко призналась, что Фонд не в состоянии выполнить майские указы президента о повышении зарплат медработникам до 200% от среднего по регионам заработка. Еще в конце прошлого года в прессе сообщалось, что на повышение зарплат не хватает 0,5 трлн рублей.
Насколько эффективно ФФОМС расходует средства, показала проверка Счетной палаты (СП). Аудиторы выяснили, что потери системы ОМС составили 30,5 млрд рублей. Большая часть средств пошла на деятельность страховщиков-посредников, а те, в свою очередь, не выполнили своих обязательств. По сообщению председателя СП Татьяны Голиковой, в 2015 году за консультацией по оказанию медпомощи в страховые медучреждения обратились всего 21 тысяча человек, что на 32% меньше, чем ранее.
ФОМС оспорила такие выводы аудиторов, но тем не менее эффективность работы Фонда снова и снова вызывает вопросы.
Система обязательного медицинского страхования в России себя не оправдывает, считает все больше экспертов. Для ее отлаженной работы нужна небольшая территория с развитой инфраструктурой, равномерно занятым городским населением, мощной экономикой и высоким уровнем ВВП. ОМС хорошо себя показала в таких странах, как Бельгия, Франция, Германия, Люксембург, Швейцария.
В странах, которые схожи с Россией неразвитостью территорий (Канада, Австралия, Норвегия) или низким ВВП (Куба, Мексика) более эффективна бюджетная модель финансирования здравоохранения. По словам завотделом НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением 1-го Медицинского университета им. Сеченова Натальи Кравченко, такая система обходится на 15-20% дешевле, в условиях кризиса показывает большую стабильность, вместе с тем обеспечивая сопоставимые или даже более высокие показатели здоровья.
Роль ФФМС как посредника тоже довольно сомнительна. Распределять средства по установленным государствам правилам мог бы и планово-хозяйственный отдел Минздрава. Так зачем содержать такую надстройку?
В кулуарах Петербургского экономического форума председатель СП Татьяна Голикова высказывала мысль об объединении ФОМС, ФСС И ПФР в одну структуру – хоть этот вопрос и болезненный, но решать его надо. С ней согласен аналитик компании «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. Объединение позволит сократить численность чиновников и одновременно уменьшить взносы на социальное страхование из фондов оплаты труда, считает он.