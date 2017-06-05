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05 июня 07:12

Власти Бурятии тоже хотят собирать с туристов курортный налог

Власти республики Бурятия планируют ввести в регионе курортный сбор. Налог коснется только неорганизованных туристов, которые отдыхают на берегу озера Байкал. Собранные деньги планируется направить на уборку территории

Фото: nosviatores.com

Власти республики Бурятия планируют ввести в регионе курортный сбор. Налог коснется только неорганизованных туристов, которые отдыхают на берегу озера Байкал. Собранные деньги планируется направить на уборку территории.

Врио главы Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что на побережье Байкала имеет место быть по большей части неорганизованный туризм. «Мы хотим ввести турсбор именно с таких отдыхающих. Для того чтобы формировать ресурсы для уборки территорий, создания каких-то сервисных услуг для самих же туристов, для снижения экологической нагрузки от них», - рассказал глава региона, слова которого приводит «КоммерсантЪ».

Для жителей Бурятии сбор будет единоразовым на весь сезон вне зависимости от числа из поездок. Сумма сбора составит 100 рублей с человека, а деньги планируется взимать только путем безналичного расчета.

В настоящее время комитет по туризму Минэкономики Бурятии проводит анализ нормативно-правовой базы, после чего будет решаться вопрос о введении курортного сбора.

Ранее с предложением ввести курортный сбор выступили власти Ивановской области. Губернатор региона Павел Коньков уточнил, что налог планируется ввести только за посещение города Плес. Чиновник посетовал, что этот город посещают тысячи туристов, но местный бюджет с этого ничего не имеет.

Напомним, что с 1 января 2018 года стартует эксперимент по введению курортного сбора в четырех регионах. В эксперименте участвуют Крым, Ставропольский края, Краснодарский край и Алтайский край. Законопроект о «налоге на туриста» пока находится в стадии разработки.

Теги: Отдыхаем в России
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