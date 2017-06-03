Госкорпорация «Ростех» просит сделать свою «дочку» единственным поставщиком ВИЧ-препаратов
В своем выступлении глава «Ростеха» заявил, что в России новые вакцины для лечения ВИЧ практически не производятся. Сейчас ведутся переговоры с иностранными и российскими производителями о полной локализации производства
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил правительство сделать дочернее предприятие госкорпораци «Нацимбио» единственным поставщиком препаратов для ВИЧ-инфицированных. Такое заявление глава «Ростеха» сделал на Петербургском международном экономическом форуме.
В своем выступлении глава «Ростеха» заявил, что в России новые вакцины для лечения ВИЧ практически не производятся. Сейчас ведутся переговоры с иностранными и российскими производителями о полной локализации производства. Компания «Нацимбио» достигла договоренностей с «Р-Фарм» о совместном выпуске препаратов для лечения ВИЧ, которые уже присутствуют на рынке.
«Уже создали компанию для производства абсолютно новых инновационных препаратов, в которую вошел иностранный инвестор - компания Ishvan», - заявил Сергей Чемезов, слова которого приводит РИА Новости.
Глава корпорации считает, что если «Нацимбио» не сделать единственным поставщиком, производства наладить не удастся, и «ни одна компания не согласится идти с нами дальше и потом начать передавать свои технологии и начать производить».
Какие именно препараты собирается производить «Нацимбио», пока не сообщается.
Сейчас «Нацимбио» является единственным поставщиком иммунобиологических лекарственных препаратов для национального календаря прививок, а также единственным поставщиком лекарственных препаратов из плазмы крови, которые закупает целый ряд государственных ведомств и предприятий.
При этом у «Нацимбио» нет производства ни собственных препаратов против ВИЧ, ни партнерских соглашений, сообщают «Ведомости».
То касается компании «Р-фарм», то ранее она получила крупнейший госконтракт на препараты против ВИЧ. Общая сумма контракта составила 9,9 млрд рублей.