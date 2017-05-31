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Экономика
31 мая 07:12

В Петербурге накануне экономического форума цены на отели выросли на 60%

В Санкт-Петербурге зафиксирован резкий рост стоимости гостиниц. В среднем цены на проживание выросли на 60%, а свободных номеров практически не осталось. Такой ажиотаж связан с проведением в северной столице Международного экономического форума

В Санкт-Петербурге зафиксирован резкий рост стоимости гостиниц. В среднем цены на проживание выросли на 60%, а свободных номеров практически не осталось. Такой ажиотаж связан с проведением в северной столице Международного экономического форума.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 1 по 3 июня. Участники мероприятия уже прибывают в северную столицу, поэтому во многих отелях свободных номеров нет. При этом гостиницы используют так называемое динамическое ценообразование, то есть чем меньше номеров, тем выше цена. В среднем стоимость номеров повысилась на 30-60%.

За два дня до начала форума в отелях категории пять звезд не было свободных номеров, а цена за номер доходила до 100 тысяч рублей за ночь. В четырехзвездочных гостиницах осталось по 10-20 номеров, а цена за сутки составляет примерно 23 тысячи рублей. В отели категории три звезды можно заселиться за 17 тысяч рублей в сутки, а в хостелы за 5-6 тысяч рублей. Цены на сайтах бронирования квартир стартуют от 1,5 тысячи руб. за комнату и достигают 60 тыс. рублей в апартаментах премиум-класса, сообщает «Коммерсант FM».

Участникам ПМЭФ придется потратиться не только на проживание, но и на билеты на само мероприятие. Стоимость участия в форуме по сравнению с прошлым годом выросла на 60 тысяч рублей. Так, пакет «Стандарт» стоит 295 тысяч рублей, а «Премиум» (с правом посещения заседания с участием президента Владимира Путина) - 354 тысяч рублей.

Еще одна статья расходов – это развлекательные мероприятия. Например, на билет на концерт Григория Лепса в одном из известных ресторанов северной столицы обойдется в 25-50 тысяч рублей на человека, но еда и напитки оплачиваются отдельно.

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