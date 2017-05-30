Крым решил избавиться от имиджа дорогого курорта
Власти республики Крым накануне сезона летних отпусков озаботились слишком высокими ценами на отдых, что может привести к оттоку туристов. Чиновники посетовали на то, что за полуостровом прочно закрепился имидж дорогого курорта и эту ситуацию надо менять
Власти республики Крым накануне сезона летних отпусков озаботились слишком высокими ценами на отдых, что может привести к оттоку туристов. Чиновники посетовали на то, что за полуостровом прочно закрепился имидж дорогого курорта и эту ситуацию надо менять.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что республика должна предложить отдыхающим концепцию курорта с более дешевыми ценами на отдых. «Сегодня есть штамп, что Крым - дорогой курорт. Если мы не съедем с этой дороги, у меня глубокое убеждение, что мы исчерпаем свои возможности», - отметил чиновник, слова которого приводит «Крыминформ».
Глава республики Сергей Аксенов согласился с тем, что цены на отдых в регионе действительно высокие, но при этом качество туристических услуг этой цене не соответствует.
«В Крыму соотношение «цена-качество» находится не на должном уровне. Турция на этом фоне опережает нас - и очень значительно», - заявил Аксенов.
Кроме того, ситуацию с высокими ценами на отдых может усугубить введение курортного сбора. Так называемый налог на туристов предполагается ввести с 1 января 2018 года в четырех регионах страны, в том числе и Крыму.
В подготовленном законопроекте говорится о том, что курортный сбор будет взиматься в течение всего года и за каждый день пребывания со всех граждан старше 18 лет (кроме льготных категорий), включая командировочных. Власти Крыма настаивают на том, что сбор должны быть минимальным по размеру, действовать только летом, взиматься единоразово и не зависеть от количества дней отдыха.