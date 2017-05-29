Управделами президента «засекретило» строительство резиденции Верховного суда
Управделами президента засекретило строительство резиденции Верховного суда и Дворца танцев Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге стоимостью 35,7 млрд рублей. В контракт на строительство объекта включен пункт об обеспечении сохранности сведений
Управделами президента засекретило строительство резиденции Верховного суда и Дворца танцев Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге стоимостью 35,7 млрд рублей. В контракт на строительство объекта включен пункт об обеспечении сохранности сведений, составляющих государственную тайну, полученных при выполнении совместных работ.
В контракте говорится о том, что заказчик передает подрядчику в лице ФГУП «Ремонтно-строительное управление» (РСУ) УДП» сведения, подлежащие засекречиванию при условии, что у подрядчика есть соответствующая лицензия, а у его сотрудников, привлекаемых к секретным работам, имеется допуск к гостайне. Перечень секретных сведений, подлежащих передаче третьим лицам, подрядчик обязан согласовывать с заказчиком.
Эксперты считают, что «секретность» позволит заказчику сократить число возможных подрядчиков крупной стройки, что приведет к ее удорожанию и усложнит возможность общественного контроля. Руководитель «Команды 29» Иван Павлов в беседе с «Коммерсантом» отметил, что в конкретном случае достаточно было установить секретность отдельных видов работ, связанных со спецоборудованием или устройством конкретных помещений.