В Иркутске состоялся первый испытательный полет нового пассажирского самолета МС-21
В Иркутске успешно прошел первый испытательный полет нового отечественного самолета МС-21. Предполагается, что данное воздушное судно станет конкурентом Boeing-737 MAX и Airbus A320neo
В Иркутске успешно прошел первый испытательный полет нового отечественного самолета МС-21. Предполагается, что данное воздушное судно станет конкурентом Boeing-737 MAX и Airbus A320neo.
Испытательный полет МС-21 проходил с аэродрома Иркутского авиационного завода, который и занимается производством лайнера. Взлет и приземление самолета МС-21-300 прошли успешно, сообщают ИА «Сибирские новости».
«Летаем», - прокомментировал первый испытательный полет МС-21 в Facebook вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий «оборонку».
Российский самолет МС-21 создан на смену устаревшим лайнерам типа Ту-154. Власти рассчитывают, что воздушное судно нового поколения сохранит за Россией место в «высшей лиге» мирового самолетостроения и станет конкурентом Boeing-737 MAX и Airbus A320neo.
Производиться самолет будет производиться в двух версиях: МС-21-200 (150 посадочных мест) и МС-21-300 (180 мест). На сегодняшний день портфель заказов составляет 185 машин. Первой самолеты МС-21 получит авиакомпания «Аэрофлот».