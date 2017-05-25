Банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей запустят в оборот в октябре
Новые денежные купюры номиналом в 200 и 2000 рублей будут запущены в оборот в октябре 2017 года. Об этом сообщил первый зампред Центробанка РФ Георгий Лунтовский. Окончательный дизайн банкнот утвердят в июле
Новые денежные купюры номиналом в 200 и 2000 рублей будут запущены в оборот в октябре 2017 года. Об этом сообщил первый зампред Центробанка РФ Георгий Лунтовский. Окончательный дизайн банкнот утвердят в июле.
Георгий Лунтовский рассказал, что одна из банкнот будет выполнена в улучшенном варианте. При ее создании будет использоваться пропитка полимером, что позволит значительно увеличить срок службы банкноты.
Напомним, дизайн банкнот номиналом в 200 и 2000 рублей был выбран по итогам всероссийского конкурса. На выбор участникам голосования были предложены достопримечательности из 1113 российских городов.
По итогам голосования было решено, что купюру в 200 рублей украсят символы Севастополя: памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. Банкноту в 2 тысячи рублей украсят мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.