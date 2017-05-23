Долг структур Минобороны перед «Газпромом» за год вырос до 6,5 млрд рублей
Долг структур Министерства обороны перед «Газпромом» за год вырос в два раза и в настоящее время составляет 6,5 млрд рублей. В газовой монополии уточнили, что по состоянию на май 2016 года общий долг предприятий оборонного ведомства оценивался в 3 млрд рублей
Долг структур Министерства обороны перед «Газпромом» за год вырос в два раза и в настоящее время составляет 6,5 млрд рублей. В газовой монополии уточнили, что по состоянию на май 2016 года общий долг предприятий оборонного ведомства оценивался в 3 млрд рублей. К маю 2017 года этот показатель вырос на 119% (6,5 млрд рублей).
Глава 614-го департамента «Газпрома» Кирилл Селезнев в беседе с «Интерфаксом» сообщил, что основными должниками монополии являются АО «РЭУ» и АО «ГУ ЖКХ». «Тут есть вопрос, связанный с организацией бюджетного процесса именно в самом Минобороны. Работаем. Тенденции к улучшению нет, но надеемся, что она в 2017 году у нас будет», - заявил Селезнев.
Крупные долги «ГУ ЖКХ» имеет перед поставщиками услуг на Дальнем Востоке. Энергетики неоднократно грозили отключить объекты Минобороны, если долг не будет погашен.
Напомним, что АО «ГУ ЖКХ» («Главное управление жилищно-коммунального хозяйства») в марте 2017 года была ликвидирована. Вместо нее создана компания «Центральное жилищно-коммунальное управление».