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22 мая 14:43

Программа по сносу старых домов приведет к росту цен на стройматериалы

Реализация программы реновации жилищного фонда в Москве, которая предусматривает снос жилых домов и переселение жильцов в новые квартиры, приведет к росту стоимости строительных и отделочных материалов

Фото: teremokperm.ru

Реализация программы реновации жилищного фонда в Москве, которая предусматривает снос жилых домов и переселение жильцов в новые квартиры, приведет к росту стоимости строительных и отделочных материалов. Переселенцам так или иначе придется делать ремонт в новых квартирах, а предприниматели естественно захотят на этом заработать. Аналитики считают, что цены на стройматериалы вырастут минимум на 15%.

Власти Москвы рамках программы реновации планируют снести более 4500 тысяч жилых домов. На освобожденном месте будут возведены жилые дома нового типа и большей высотности от 6 до 14 этажей. Таким образом, Москву ждет большой ремонт.

Согласно официальной статистике, в 2016 году в Москве было сдано в эксплуатацию 3,34 млн кв. м жилья, а с учетом программы реновации, которая стартует в 2017 году, в столице будет сдаваться еще от 5 до 2,5 млн кв. м жилья. Таким образом, потребность в стройматериалах вырастет как минимум в два-три раза.

Чиновники обещают, что переселять москвичей будут уже в квартиры с ремонтом. Однако «ремонт от застройщика» зачастую представляет собой унылое зрелище, поэтому новоселам придется доделывать ремонт по своему вкусу и усмотрению.

Сейчас стоимость базовой отделки квартиры в новостройке «от застройщика» составляет от 5 тысяч рублей за квадратный метр (для жилья экономкласса) и выше - в зависимости от класса жилья. Если делать ремонт собственными силами, то его цена варьируется от 20 до 40 тысяч рублей за квадратный метр (при ремонте с нуля), сообщают «Известия» со ссылкой на главу аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрия Таганова.

Президент Объединения ассоциаций и союзов предприятий промышленности строительных материалов Виктор Осипов отметил, что рост цен может начаться в случае сговора торговых домов, реализующих заводскую продукцию. В этом случае цены на стройматериалы могут повыситься в 3-5 раз.

Эксперты считают, что Федеральная антимонопольная служба должна уже сейчас внимательно мониторить ситуацию на рынке стройматериалов, чтобы избежать резкого роста цен.

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