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Екатерина Тарасова
19 мая 11:09

Падаем в долговую яму?

Кредиты под кабальные проценты берет уже каждый третий заемщик

Фото: mickrokredit.ru

Сегодня микрофинансовые организации чувствуют себя на подъеме и выдают каждый третий беззалоговый кредит. Россияне берут взаймы под сверхвысокие проценты из-за плохой кредитной истории – чтобы как-то дотянуть до зарплаты.

Процесс падения доходов российских граждан продолжается, и они вынуждены занимать деньги даже под драконовские проценты. В банках процент в сотни раз меньше, но кредит там взять гораздо сложнее, особенно если у заемщика «подмочена репутация». А микрофинансовые организации (МФО) более лояльно относятся к тем, у кого плохая кредитная история. Таким образом, растет армия клиентов МФО.

По состоянию на 1 мая 2017 года общий портфель микрозаймов (в МФО, кредитных кооперативах и ломбардах) вырос с начала года на 13% и достиг к 1 мая 260 млрд рублей. Такие данные приводят сами предприятия, выдающие микрозаймы. Компания «Домашние деньги» сообщает, что за четыре первые месяца года выдано порядка 6,5 млн ссуд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован 16%-й рост.

В МФО отмечают, что не последнюю роль в этом сыграл экономический кризис. В 2014 году рубль девальвировал, затем ЦБ резко повысил ключевую ставку, и банковское кредитование подорожало. Банки стали отказывать в оформлении кредита в 80% случаев. Гражданам ничего не оставалось делать, как с 2015 года начать массово обращаться в МФО. Этому способствовало и то, что многие банки стали оптимизироваться и закрывать свои филиалы в регионах.

Кроме того, в МФО говорят о повышении спроса на небольшие займы (до 20 тысяч рублей) на срок до 6 месяцев: граждане берут их, чтобы «дотянуть до зарплаты». Банки такие маленькие займы выдают крайне неохотно из-за их высокой дефолтности, предпочитая крупные залоговые кредиты (ипотека, автокредиты). Все эти факторы в совокупности и направили поток клиентов в МФО, вынуждая людей влезать в кабалу.

Эксперты говорят, что типичный заемщик МФО сегодня – это не маргинальная личность, а обычный гражданин от 35 до 42 лет. Часто микрозаймы берут люди, не состоящие в браке, без детей, с неоконченным высшим образованием – таких 25%. Они, как правило, получают не больше 30-35 рублей в месяц. В этом возрасте, по статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), граждане чаще всего берут и самый большой заем «до зарплаты» - более 10 тысяч рублей.

В то же время участники рынка говорят о повышении финансовой грамотности населения: клиенты МФО стали осторожнее и занимают только необходимую сумму, рассчитывая ее вернуть. Но с этим можно поспорить. По данным опроса 2187 заемщиков, который провел портал Zaim.com, только третья часть из них отличает выгодную ставку от невыгодной и сравнивают условия займов в разных МФО. Каждый четвертый ради вожделенной покупки готов выплачивать половину своего дохода, а лишь чуть больше половины клиентов внимательно читают договоры.

Такое отношение к собственным деньгам и займам приводит к таким абсурдным ситуациям, в которой на днях оказался житель Челябинска. За три года у него на тысячу позаимствованных рублей набежали 2180%. Долг мог бы увеличиться до 50 тысяч рублей, если бы не вмешательство юристов.

Конечно, кредит под 10 тысяч процентов годовых, это скорее исключение, но несколько тысяч процентов гражданам приходится выплачивать сплошь и рядом. В том же Челябинске пенсионерке выдали ссуду под 3305,1% годовых.

За последние полгода долговая нагрузка выросла у работников практически всех сфер экономики. НБКИ сообщает об этом на основе данных 4100 кредиторов РФ. Долговая нагрузка представляет собой соотношение ежемесячных выплат по кредиту к ежемесячному доходу. Самая высокая долговая нагрузка по состоянию на 1 мая 2017 года у транспортников (36,8%), охранников (36,6%), и работников образования (35%). Значительно растет этот показатель у менеджеров по продажам, работников турфирм и гостиничного бизнеса. В целом у заемщиков в России долговая нагрузка составляет 25,2%.

Между тем статистика микрозаймов сильно отличается у разных экспертов. Данные МФО опровергает НБКИ, утверждая, что темпы роста портфелей микрофинансовых компаний снижаются уже полгода. Аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов оценивает совокупный портфель МФО на конец первого квартала 2017 года всего в 129,5 млрд рублей.

Расхождение данных почти в два раза он объясняет тем, что при подсчете в микрофинансовые институты включаются организации, которые ими по сути не являются (ломбарды) – или действительность вообще несколько приукрашивается.

Но какими бы не были цифры, зависимость россиян от ростовщиков сегодня такова, что вызывает озабоченность даже у слуг народа и служителей церкви. Так, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к депутатам с просьбой ограничить деятельность МФО в России. Кроме того, на днях в комитете по финансовым рынкам Госдумы начинают работу над поправками, которые призваны сократить проценты по микрокредитам.

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