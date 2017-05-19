Автовладельцы задолжали около 100 млрд рублей по транспортному налогу
Российские автомобилисты задолжали государству около 100 млрд рублей транспортного налога. В связи с ростом задолженности ФНС и региональным властям рекомендовано разработать дополнительные меры по повышению налоговой дисциплины автовладельцев
Российские автомобилисты задолжали государству около 100 млрд рублей транспортного налога. В связи с ростом задолженности ФНС и региональным властям рекомендовано разработать дополнительные меры по повышению налоговой дисциплины автовладельцев.
По данным Счетной палаты, по состоянию на 1 января 2016 года задолженность по транспортному налогу составила 99,7 млрд рублей. Для сравнения, на 1 января 2015 года долг автовладельцев оценивался в 57 млрд рублей. Таким образом, за год недоимка по транспортному налогу выросла в два раза.
В Федеральной налоговой службе сообщили «Известиям», что сейчас должникам рассылают уведомления о необходимости погашения долга, взыскивают задолженность через суд и сообщают о ней работодателям.
Власти отмечают, что транспортный налог является основной составляющей региональных дорожных фондов, за счет которых ремонтируются дороги, поэтому его неоплата напрямую влияет на техническом состоянии дорожной региональной сети. По данным Счетной палаты, на сегодняшний день 61,9% региональной дорожной сети не соответствует требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, комментируя данные СП, выразил уверенность в том, что задолженность по транспортному налогу растет из-за падения реальных доходов населения. Финансовую нагрузку на водителей усиливают рост цен на бензин и появление платных парковок, поэтому граждане пытаются минимизировать свои расходы за счет неуплаты транспортного налога.