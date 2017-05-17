Введение системы tax free в России обойдется в 200-300 млн рублей
В России возникли проблемы с запуском системы возврата налога по системе tax free. Соответствующий законопроект не могут принять из-за согласования затрат на обновление информационных систем ФТС и ФНС
В России возникли проблемы с запуском системы возврата налога по системе tax free. Соответствующий законопроект не могут принять из-за согласования затрат на обновление информационных систем Федеральной таможенной службы (ФТС) и Федеральной налоговой службы (ФНС).
В настоящее время Министерство финансов проводит расчет, во сколько обойдется обновление информационных систем ФНС и ФТС, которое необходимо для того, чтобы чиновники могли проверить факт совершения покупки иностранным гражданином. По предварительным оценкам, обновление обойдется в 200–300 млн рублей.
После того, как Минфин определит стоимость обновления информационных систем таможни и налоговой службы, эту цифру необходимо будет согласовать с Министерством коммуникаций и связи, сообщают «Известия».
Тем не менее, в Минфине рассчитывают запустить систему tax free в октябре 2017 года. Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов отметил, что tax free заработает, если законопроект будет принят Госдумой в весеннюю сессию.
Эксперты говорят, что информационные системы ФНС и ФТС придется дополнить как минимум четырьмя процессами: ведение реестра организаций (операторов по возврату НДС), на которые будет возложена функция расчетов с покупателями по возмещению налога на добавленную стоимость, оперативный учет движения товаров, приобретаемых нерезидентами РФ на территории государства, процедуры взаиморасчетов между федеральными ведомствами и организациями по возмещению налогов и непосредственные расчеты с покупателями по возмещению НДС. Такое обновление обойдется как минимум в 200-300 млн рублей.