Благоустройство улиц в центре Москвы сократит выручку ресторанов на 70%
Очередной этап реализации программы «Моя улица» в Москве грозит финансовыми потерями городским ресторанам. Эксперты подсчитали, что рестораторы этим летом потеряют от 20 до 70% от своей обычной выручки
Очередной этап реализации программы «Моя улица» в Москве грозит финансовыми потерями городским ресторанам. Эксперты подсчитали, что рестораторы этим летом потеряют от 20 до 70% от своей обычной выручки.
Аналитик отдела исследований CBRE Магомед Ахкуев в беседе с «Коммерсантом» отметил, что кафе и рестораны, которые находятся на реконструируемых улицах, сократят выручку на 30–40%. В связи с ремонтом улиц гости не смогут парковать свои автомобили в шаговой доступности от ресторана. Кроме того, многие заведения не смогут открыть летние веранды, которые в теплое время года привлекают посетителей.
Представители «Опоры России» считают, что лето 2017 года не самое лучшее время для реконструкции улиц и тротуаров в центре столицы. В городе будет проводиться Кубок конфедераций, а значит ожидается большой наплыв туристов. Отсутствие летних веранд и перекрытые центральные улицы негативно скажутся на восприятии города, говорят предприниматели.
Напомним, что мэрия Москвы занимается благоустройством городских улиц с 2015 года. В текущем году планируется отремонтировать 87 городских объектов. Большая часть улиц, которые планируется благоустроить, расположена на Бульварном и Садовом кольце.