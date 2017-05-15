Ростуризм назвал цены на отечественных курортах «приемлемыми»
Ростуризм накануне летнего сезона отпусков назвал стоимость отдыха на отечественных курортах приемлемыми. В ведомстве отметили, что регионы прислушались к рекомендациям не допускать необоснованного повышения цен
Ростуризм накануне летнего сезона отпусков назвал стоимость отдыха на отечественных курортах приемлемыми. В ведомстве отметили, что регионы прислушались к рекомендациям не допускать необоснованного повышения цен и сохранить конкурентоспособность российских туристических услуг. Последнее особенно важно в условиях открытия турецкого направления.
Глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал, что ведомство неоднократно предостерегало регионы-курорты от повышения цен на турпродукт в 2017 году, однако проверка показала, что, например, в Краснодарском крае и республике Крым цены «остаются вполне приемлемыми».
«В регионах сами прекрасно понимают, что сохранить ценовую конкурентоспособность отечественных курортов просто необходимо, особенно в условиях, когда на туристический рынок России вернулась Турция», - заявил Олег Сафонов, слова которого приводит РИА Новости.
Глава Ростуризма добавил, что сохранение «приемлемых» цен не сказалось на качестве туристических услуг в худшую сторону.