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11 мая 00:34

«Дочку» Департамента транспорта Москвы заподозрили в «серых» схемах закупок

Эксперты в ходе анализа госзакупок для строительства перегонных тоннелей третьего пересадочного контура московского метрополитена выявили «серую» схему, которая может стоить столичному бюджету 7,5 млрд рублей

Фото: saomos.news

Эксперты в ходе анализа госзакупок для строительства перегонных тоннелей третьего пересадочного контура московского метрополитена выявили «серую» схему, которая может стоить столичному бюджету 7,5 млрд рублей. Речь идет о строительстве тоннелей между станциями «Хорошевская» - «Можайская» и «Проспект Вернадского» - «Можайская».

Активисты Общероссийского народного фронта в ходе проверки выявили закупки на 69,8 млрд рублей, которые были реализованы по схеме «проигравший победитель». В ОНФ с просьбой проверить тендеры обратились его непосредственные участники, сообщают «Новые известия».

Конкурс, объявленный в марте 2017 года с начальной (максимальной) ценой контракта 69,8 млрд рублей, был признан несостоявшимся. Заказчик в лице АО «Мосинжпроект» (подконтрольное Департаменту транспорта Москвы) отклонил две заявки, а с единственным участником, который все же был допущен до торгов, заключать договор не стал.

В конкурсе участвовали три компании. Это ООО «СК «УС-620» с ценовым предложением 67,7 млрд рублей, АО «Объединение «ИНГЕОКОМ» (62,1 млрд рублей) и «дочка» заказчика – ООО «МИП-Строй №1» (68 млрд рублей). Заявки первых дух компаний были отклонены по формальным причинам, а именно, истечение срока приказа о назначении на должность гендиректора и отсутствие нотариально заверенной выписки из ЕГРЮЛ.

В ОНФ считают, что «Мосинжпроект» умышленно не использовал возможность сэкономить более 7,5 млрд рублей.

«Мы не только возьмем ситуацию на контроль, но и обратимся к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой дать провести проверку закупочной деятельности АО «Мосинжпроект». Кроме того, мы направим обращение в адрес Счетной палаты РФ. На наш взгляд, здесь имеются все признаки как минимум халатного и некомпетентного отношения к проведению закупочных процедур на десятки миллиардов рублей», - заявил член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта.

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